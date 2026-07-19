綠酸上街「如喪考妣」藍4人絕食靜坐6天 號召民眾抗議

民進黨新北市議員林秉宥發文「整群藍白如喪考妣上街遊行」，台北市長蔣萬安表示，民眾的要求非常的卑微，就是要一個真相。（記者楊正海／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 毒油風暴延燒，蔣萬安與藍白陣營號召7月25日上凱道抗議，藍營議員與參選人也在北市展開6天絕食靜坐，要求中央交代真相並捍衛食安。

毒油風暴延燒，引發民心不安及在野黨怒火，台北市長蔣萬安 串聯藍白陣營，號召民眾下周六上凱道，民進黨 新北市議員林秉宥發文「整群藍白如喪考妣上街遊行」；對此，蔣萬安昨受訪指出，民眾的要求非常的卑微，就是要一個真相。

林秉宥的發文還談到，2014年因為頂新地溝油事件，食藥署重新訂定了食用油中Bap含量不可高於2ppb的規範，十幾年來，台灣人的癌症 發生率還是持續上升；同時未規範食用油BaP含量的日本，癌症發生率略低於台灣；他並批評藍營惡意利用人民的無知當成政治鬥爭的武器；共產黨與法西斯也不過於如此。

針對林秉宥的發文，蔣萬安昨天參加敦北地下大排開工儀式受訪指出，人民不是無知，而是被中央政府蓋牌。到底吃下了多少毒油？人民到現在沒辦法得到中央政府一個清楚的說明。

蔣萬安指出，到現在民眾的要求非常的卑微，就是要一個真相。到底是哪一個環節出了問題？為什麼會有一級致癌物質超標的問題？到現在已經超過半個月將近一個月，都沒有說明清楚。所以我們地方政府代表人民，就是要呼籲大家站出來，捍衛自己的健康，捍衛食安。

此外，藍營北市議員楊植斗與賴苡任、何元楷、張家馨等北北基藍營議員參選人，今天上午10時起在北市中正一警分局介壽派出所對面絕食靜坐，直到七二五上凱道當天，盼號召更多在乎食安丶關心食安的人民出面抗議。

對於吳崢稱「又不是我逼你吃」，楊植斗直言，現實是老百姓根本不知道什麼能吃？毒油默默下肚，難道是民眾自願要吃的嗎？「沒人逼你吃」，政府失能，等於是逼民眾絕食，什麼都別吃。

新北市議員參選人何元楷表示，這次毒油風暴，民進黨政府傲慢至極的態度，絕對是全民無法接受態度。因此，他決定要站上街頭，以絕食行動來向傲慢的民進黨政府抗議，也藉此為人民的食安發聲。

何元楷指出，毒油事件爆發後，中央政府第一時間將錯推給地方政府，吳崢甚至傲慢的說「我又沒有逼你吃」。可見民進黨除了把錯推給地方政府，甚至怪罪人民自己去吃毒油。從這次毒油事件來看，民進黨政府已經是目中無人，這樣的政府必須要下架。