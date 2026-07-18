綠全代會登場 蔡英文連3年缺席 陳水扁會到

民進黨全國黨代表大會19日登場，重頭戲是改選中執委、中常委，與主管黨紀的中評委。（本報資料照片）

民進黨全國黨代表大會今天登場，重頭戲是改選中執委、中常委，與主管黨紀的中評委，根據黨章規定，具有前黨主席身分，是當然黨代表，有投票權。據了解，前總統蔡英文 將連續三年不出席全代會，另一位前總統陳水扁 受訪則表示，他會去投票。

全代會將改選中執委、中常委，也是兼任黨主席的賴清德總統上任後的第3次全代會，目前評估黨內權力結構大致不變，10席票選中常委中，泛賴系預計能掌握6席到7席，非賴系陣營則有英系、蘇系、高雄市長陳其邁 、台南市長參選人陳亭妃，將集結力拚3到4席中常委。

派系人士表示，泛賴系穩定過半的狀況不變，贏得精彩與否成指標風向球，尤其新潮流上回改選意外掉了一席中常委，僅剩二席，這回格外謹慎配票，對重新拿下三席中常委勢在必得，以鞏固黨內最大派系地位，評估泛賴系若能拿下七席中常委，形成七比三，那賴清德就面子、裡子雙贏；反之若非賴聯軍搶下四席中常委，中常會結構緊咬成四比六，則被視為又一次給賴清德下馬威。

蔡英文在賴清德接任黨主席後，就不再出席民進黨全代會，黨內人士說，蔡英文不出席全代會主要有兩大考量，首先是蔡英文卸任後並未尋求在黨內持續保有影響力，如今黨內「英系」也不代表蔡英文；再者，全代會的「派系感」太濃，中執委、中常委改選派系間互相廝殺，蔡英文原本就對黨內派系文化不感興趣，卸任後自然也遠離黨務。

不過，蔡英文雖然不出席，英系和非賴陣營還剩下多少影響力，仍是本屆全代會各界觀察重點。派系人士說，過去小英時代，英系有時還能奧援其他派系，保有兩席中常委，但從這次黨代表得票估算，力守兩席中常委已是極限，蘇系加上柯建銘系統則穩定拿下一席常委應不成問題，其他則要看陳其邁系統加上陳亭妃系統票源，有無再湊出一席中常委的可能性。

黨內人士表示，這次的中常會、中執委組成後，其中一項重要任務是負責2028年總統大選提名，泛賴系能穩定過半，是賴清德爭取總統連任在黨內跨出的第一步。

綜合各方資訊，泛賴系過半基本已無懸念，賴清德總統將繼續緊握黨權，但非賴系同樣來勢洶洶，尤其攤開非賴陣容，高雄市長陳其邁、台南市長參選人陳亭妃、新北市長參選人蘇巧慧，三位「六都等級」代表的系統同屬非賴陣營，將是未來黨內牽制賴清德的重要力量。

雖然泛賴系持續掌握黨務運作不成問題，賴清德也能坐穩黨內一把手，但真正會讓賴清德感到壓力的恐怕會是，非賴陣營中的三位地方諸侯，且放眼賴系陣營，目前尚無同層級人物匹敵，未來地方選舉或執政出狀況，「地方包圍中央」的壓力恐怕會從黨內先開始蔓延。