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癌油案／卓榮泰切香腸式道歉 在野喊話下台

台灣新聞組／台北18日電
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國民黨立法院黨團17日提出公決案，要求政府比照2014年頂新油事件標準盡速處理，...
國民黨立法院黨團17日提出公決案，要求政府比照2014年頂新油事件標準盡速處理，未全面查明流向與真相前，不得讓問題油品重新上架，並盡速建立退貨及補償機制。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

卓榮泰因新批號油品未能及時查處而道歉，遭在野黨批評誠意不足並要求下台，執政黨則主張應盡速補強食安制度。

行政院長卓榮泰昨在宜蘭受訪，為新批號油品出問題卻無法在第一時間查處而道歉。在野黨依然不滿，批評卓榮泰如同「切香腸」，壓力到哪、道歉到哪，喊話卓下台負責。執政黨立委緩頰，肯定卓榮泰道歉的態度是好的，重點是要把制度漏洞補起來。

中聯油脂上月中旬接獲其下游廠商南僑通報油品疑慮，衛福部食藥署直到上月30日才接獲通報，隨著毒油風暴一路發展，截至卓榮泰昨天致歉，中央接獲通報已經過17天。

國民黨文傳會主委陳以信指出，卓榮泰遲來的道歉不甘不願，依舊是地點不對、對象不對且誠意不足，人民現在要的不是道歉，而是追究責任，要求卓榮泰下台。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，頂新食安風暴時，時任行政院長江宜樺兩度在國會90度鞠躬道歉，這是負責的態度；國民黨立委羅智強表示，卓榮泰日前在立法院的態度傲慢，如今要低頭道歉彷彿是迫不得已，連道歉都要切香腸，壓力到哪裡，道歉到哪裡。

民眾黨立院黨團總召陳清龍批評，卓榮泰輕描淡寫地抱歉，既無誠意、也沒真心，只有廉價的政治話術，「民進黨真的執政太久，早就忘記謙卑兩個字怎麼寫」。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，卓榮泰日前在立法院曾表示「深自檢討」，當時在野黨認為用詞不夠強烈，如今又發現新的問題批號，卓榮泰向社會道歉，這樣的態度是好的，重點是必須把制度漏洞補起來、整個食安法如何修訂非常重要。

國民黨立法院黨團昨在立法院會提出公決案，要求政府比照2014年頂新油事件標準盡速處理，未全面查明流向與真相前，不得讓問題油品重新上架。

精華 FAQ

  • 因為新批號油品出現問題後，中央未能在第一時間完成查處與通報，從下游通報到中央接獲資訊已過17天，引發外界質疑政府反應太慢。

  • 國民黨與民眾黨認為他是壓力到哪裡、道歉到哪裡，像「切香腸」般分段回應，既缺乏誠意，也未直接承擔責任，因此要求他下台。

  • 民進黨團認為道歉態度可接受，但真正關鍵是補起制度漏洞、檢討食安法與通報機制，避免類似油品疑慮再度延宕處理。

國民黨 卓榮泰

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