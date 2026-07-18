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黑白集／白營前主席vs.綠營新系大老 柯文哲沒學到吳乃仁

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還夢想著「綠白合」的柯文哲，沒學到吳乃仁的手法，只落得財產歸零。（本報資料照片）
還夢想著「綠白合」的柯文哲，沒學到吳乃仁的手法，只落得財產歸零。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

文章以吳乃仁、柯文哲與涉共諜案上校三案對照，批評行政追討與司法執行因人而異，凸顯政壇光環、脫產與管收的不同結局。

台糖前董事長吳乃仁積欠台糖的1.8億（台幣，下同）債務，近日雙方協商破裂，只能擇期再談。吳乃仁逃過12天的管收，用「拖」字訣對付台糖，「新系大老」這頂不敗光環還真是好用。

相形之下，前台北市長柯文哲就沒那麼幸運了。同一天，監察院促請法務部行政執行署追討他「政治獻金不實」案的5800萬元，柯家銀行帳戶遭扣押，存款瞬間歸零。柯妻陳佩琪發出哀嘆，「活著真的沒意義了。」「前民眾黨主席」的頭銜，比起「新系大老」的光環，完全沒得比。

政壇有人罩著，命運就是不一樣。一名涉及共諜案的葉姓退役海巡上校，因犯罪後仍領取1000多萬的退休金和優惠利息，在8個月的刑滿出獄後，遭相關機關追討這筆千萬款項，但他藉脫產規避還款。也在這一天，他遭行政執行署聲請管收獲准，成為涉共諜案拒繳回退休金遭管收的首例。

同樣發生在16日的這3個案例，看似各不相干，卻描繪了行政機構因人而異的討債模式，結局也大不相同。台糖身為國營事業，對派系大老百般恭順，對被賤賣的國有土地就不太放在心上。被套上「共諜」枷鎖的上校，雖懂得利用「脫產」逃避還款，終逃不過「管收」下場。至於還夢想著「綠白合」的柯文哲，再怎麼智商超人，沒學到吳乃仁的脫產與裝病，就只落得財產歸零。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文中指出，吳乃仁面對台糖1.8億債務時以拖延方式因應，甚至被形容仰賴派系光環；柯文哲則在政治獻金不實案中，直接遭追討5800萬元並扣押帳戶，結果更為不利。

  • 監察院促請法務部行政執行署追討柯文哲在政治獻金不實案中的5800萬元，隨後柯家銀行帳戶遭扣押，存款瞬間歸零，家屬也因此表達強烈失落與無奈。

  • 這名葉姓退役海巡上校涉共諜案，犯罪後仍領取逾1000萬元退休金與優惠利息，出獄後又藉脫產規避返還，最後遭行政執行署聲請管收獲准，成為首例。

柯文哲

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