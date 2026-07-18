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妻怨「帳戶歸零」 柯文哲：民進黨打定主意要把我弄死

記者林佳彣／台北18日電
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民眾黨前主席柯文哲(中)17日出席北市議員陳宥丞感恩募款餐會前受訪。（記者林佳彣...
民眾黨前主席柯文哲(中)17日出席北市議員陳宥丞感恩募款餐會前受訪。（記者林佳彣／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

柯文哲因政治獻金罰鍰與沒入爭議遭帳戶扣押，他批評民進黨與監察院「一罪二罰」、要把他弄死；行政執行署則表示程序依法辦理。

民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪在臉書抱怨，收到行政執行署政治獻金罰鍰繳款通知書，導致柯帳戶歸零。柯文哲昨晚出席活動說，法院在處理、監察院在處理，這一罪二罰，也批民進黨打定主意要把他弄死，他知道目的，保持笑容就好。

柯文哲昨日出席民眾黨北市議員陳宥丞感恩募款餐會前回應此事，他交保時，交保金7000萬元，那時已經跟人家借錢。現在法院二審，一些同樣的事實，監察院繼續追殺，前一張通知單告訴他好像沒收1350萬元，再加2600萬元罰鍰，現在還有一張是要沒收5800萬元、200多萬元罰鍰。

柯文哲認為，理論上不應該一罪二罰，法院在處理、監察院在處理，這一罪二罰。他也在跟監察院行政訴訟，行政訴訟中，就直接把他個人帳戶全部扣押，如果是月退部分，還可以再去申訴。他常常在想，怎麼讓台灣可以走得更平順一點，「我看民進黨是打定主意，就是要把我弄死。我也知道他們的目的，保持笑容就好。」

法務部行政執行署台北分署昨表示，流程與一般民眾未繳納稅捐或罰鍰案件的處理程序一致。

台北分署說，柯哲因違反政治獻金法，經監察院裁處罰鍰並沒入合計逾5800萬元，不過，柯未在法定期限內履行公法上金錢給付義務，監察院於是依行政執行法第11條規定，於日前檢具移送書、裁處書、送達證書等文件移送本分署執行。

台北分署還說，義務人如對原處分內容、金額或執行程序有所不服，法律已賦予其提起行政訴訟、聲明異議等救濟途徑，義務人可依法提起救。

精華 FAQ

  • 因為她收到行政執行署針對政治獻金罰鍰的繳款通知，認為相關扣押與執行讓柯文哲帳戶幾乎被清空，因此在臉書表達不滿與擔憂。

  • 柯文哲認為同一案件被法院與監察院同步處理，等於出現一罪二罰；他並稱民進黨打定主意要把他弄死，但自己會保持笑容面對。

  • 台北分署表示，執行流程與一般未繳稅捐或罰鍰案件一致；柯若對原處分、金額或執行程序不服，法律也已提供行政訴訟與聲明異議等救濟途徑。

柯文哲 民進黨 民眾黨

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