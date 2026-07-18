新聞眼／逼吃說逼出民反 賴政府比晉惠帝失德

吳崢一句「沒逼吃毒油」，讓人民看見了執政黨心中「最軟的一塊」，是出了問題還要自行承擔風險的消費者。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 文章以吳崢「沒逼你吃毒油」為引，批評賴政府面對食安風暴時推責、傲慢，並指其言行猶如現代版「何不食肉糜」，加深民怨與政治反彈。

從一句話，看見一個執政黨的態度。

毒油風暴向上延燒，民進黨 發言人吳崢脫口而出「又不是我逼你吃」，彷彿洩漏國家機密。總統、行政院長道歉慢半拍、衛福部長石崇良不下台、衛福部次長林靜儀不吃雞排，貫穿賴政府的執政風格就是「傲慢」兩個字。台北市長蔣萬安 號召民眾25日上街頭，官逼民反、民不得不反。

面對致癌油爭議，吳崢在網路節目火上澆油嗆聲名嘴，「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？」吳崢如果沒有道歉收回發言，某種程度代表黨主席賴清德 也默許他的談話；吳崢未必是失言，可能是不經意說出真心話。民進黨輕描淡寫，就把食安責任再甩鍋給人民，生命財產受到威脅，小老百姓大聲抗議也是剛好而已，執政黨如此油腔滑調，如何保護民眾？

歷史上，晉惠帝留下「何不食肉糜」，千百年來成為統治者漠視百姓疾苦的象徵。如今一句「沒逼你吃毒油」，無疑是「何不食肉糜」的翻版，德不配位、失去民心。吳崢彷彿送槍給在野黨，「食不安心」成為執政黨揮之不去的政治標籤，九合一大選只要打這句口號監督執政黨，幾乎可以適用全台選區。

人民不是不知道食品有風險，而是相信政府會替人民把關。超市油品、餐廳食材、營養午餐，消費者根本沒有能力逐一檢驗。人民繳稅，就是期待政府做好源頭管理，而不是等出事後再告訴大家，「你可以不要吃。」今天不吃沙拉油、明天不吃香雞排，毒馬鈴薯、毒蘋果卻可以輕易叩關，人民還要這個政府做什麼？

如果政府的邏輯成立，黑心食品可以說「沒有人逼你買」、假酒也可以說「沒有人逼你喝」、詐騙網站是不是也能說「沒有人逼你點」？把政府責任推回人民選擇，正是政務官瀆職的廉價藉口，監察院應有所作為。

前總統陳水扁曾說「當選總統算我好運」，還當著時任台北市長馬英九的面高聲三問：「難道阿扁錯了嗎」，廿多年過去，民進黨換了總統、換了世代，沒改變的是「權力使人傲慢」的執政文化；如果藍白無法推翻民進黨政權，毒油風暴又能拿他如何？

值得賴總統警惕的，不只是一句失言，而是執政團隊的政治文化，只要握有權力，就習慣教訓人民；只要發生爭議，就急著切割責任。一個政府最可怕的不是犯錯，而是相信自己永遠不會錯。賴總統的「團結10講」多次強調要傾聽人民、團結社會，但一次又一次爭議，人民看到的卻是高高在上的大官姿態。

吳崢一句「沒逼吃毒油」，或許只是脫口而出，卻讓人民看見了執政者心中「最軟的一塊」，從來不是需要被保護的人民，而是出了問題還要自行承擔風險的消費者。

昔日「何不食肉糜」、今日「沒逼吃毒油」，人民只能用選票和行動告訴賴總統：你離民心愈來愈遙遠了。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）