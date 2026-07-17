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癌油滅火／擬食藥署中部中心扛 吳崢失言綠一天3回應

台灣新聞組／台北18日電
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民進黨發言人吳崢「又不是我逼你吃（毒油）」之說引爆話題，批評聲不斷。（本報資料照...
民進黨發言人吳崢「又不是我逼你吃（毒油）」之說引爆話題，批評聲不斷。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

油品風暴持續擴大後，賴政府從攻地方轉為低姿態拆彈，民進黨發言人吳崢失言又引發爭議，最終卓榮泰與吳崢先後道歉，外界並關注後續究責。

油品風暴延燒逾半月，賴政府處理策略在昨天髮夾彎，放軟態度，從質疑台中市府到民進黨發言人吳崢爆出爭議言論，民進黨不斷修正回應，也開會設法拆彈，最終是行政院長卓榮泰和民進黨發言人吳崢雙雙道歉。

本報系聯合報報導，綠營人士表示，賴政府面對該議題原先打出的是「圍魏救趙」，前天就以質疑台中市政府800天未檢驗油品作為出牌，盼平衡掉中央的輿論壓力；但經過一晚後，到了昨天上午，輿情系統陸續回報劣油議題未解，且負面聲量矛頭多指向中央，並非地方政府。

與此同時，民進黨發言人吳崢在網路節目上與媒體人黃揚明激辯，脫口而出「又不是我逼你吃（毒油），你跟我大聲幹嘛」，立刻引爆話題，批評聲不斷。

民進黨對吳崢的爭議言論出現「一日三版本」回應，最初回應方向為，吳崢說明目前行政院除提出相關油品全面下架外，也將針對後續的徹查機制進行修法與強化，還給人民可以信任的食安空間。

第二個版本則是以民進黨名義，加入了「本黨發言人當下對應的回應，然發言也因流於情緒、用詞欠缺謹慎，對此願深自檢討」段落，並再度重申，食品安全攸關全民健康，絕無藍綠與黨派之分，身為執政黨，對於食安標準沒有任何妥協空間。

直到最後第三版本，民進黨才加入「該發言因應特定媒體人情緒性指控，本黨發言人當下對應的回應，然發言也因流於情緒、用詞欠缺謹慎，對此願深自檢討」。

黨政人士指出，府院黨高層昨開會拆彈，會中定調中央政府面對此議題無迴避空間，要正面放低身段面對；會中定調，吳崢爭議發言沒有不道歉空間，須審慎以對，否則恐變成進一步全面點燃食安議題的「火柴棒」。該人士說，高層會議定調後，卓榮泰隨即以最高行政首長之姿道歉；吳崢原本未道歉，最後也由民進黨發出聲明稿「被道歉」。

綠營人士透露，卓榮泰昨天下午曾赴總統官邸，黨內解讀，近日食安風波愈滾愈大，賴卓兩人自然要持續掌握輿情發展，包括吳崢風波道歉後是否平息，後續行政責任與政治責任如何究責，今日也不排除再見面掌握最新情勢，因此「便當會」傳聞並非全然空穴來風。

另據台北中國時報報導，致癌油風暴持續延燒，為避免衝擊地方選舉，近來卓榮泰及政務委員陳時中不約而同表示，這是系統性問題，將追究行政責任，企圖將過失轉向事務系統，相關人士指出，不排除最後由食藥署中部管理中心出來扛責。

精華 FAQ

  • 原本綠營想以質疑台中市府未檢驗油品來分散中央壓力，但輿情顯示矛頭仍指向中央，因此府院黨改採低姿態處理，避免持續擴大負面聲量。

  • 吳崢與媒體人激辯時脫口說出「又不是我逼你吃（毒油），你跟我大聲幹嘛」，因語氣強硬、涉及食安議題而被批評失言，迅速成為輿論焦點。

  • 民進黨在連改3版聲明後，加入道歉與自我檢討內容，卓榮泰也以最高行政首長身分道歉；報導並指不排除由食藥署中部管理中心出面承擔行政責任。

民進黨 卓榮泰

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