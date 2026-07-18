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「逼我吃毒油」 蔣萬安串連藍白「反毒台」7/25上凱道

台灣新聞組／台北18日電
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毒油案延燒，台北市長蔣萬安（中）17日到立院拜訪在野黨團，批民進黨政府「逼我吃毒...
毒油案延燒，台北市長蔣萬安（中）17日到立院拜訪在野黨團，批民進黨政府「逼我吃毒油、逼我上街頭」，號召七二五上凱道抗議。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

油品風暴延燒之際，蔣萬安痛批政府失能並串聯藍白，號召7/25上凱道「反毒台」；卓榮泰則為查處延誤致歉，強調追究業者與行政責任。

油品風暴延燒，昨又傳出新批號出問題，行政院長卓榮泰在宜蘭出席活動時，為沒能在第一時間查處「深感抱歉」。台北市長蔣萬安痛批，政府「吃人夠夠」、「逼我吃毒油、逼我上街頭」，他火速串連立法院藍白黨團，並且獲國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌力挺，國民黨中央宣布，號召民眾25日上凱道，舉辦「我是人，我反毒台」活動。

卓榮泰昨赴宜蘭參加活動時遇抗議，當媒體問及因致癌油被台北地檢署列被告是否覺得委曲，他首度致歉說，司法的事情交給司法解決，行政工作就是趕快給人民安心。

「中聯油脂是一個非常不負責任的社會企業，毫無誠信。」卓榮泰說，業者遲延通報還隱匿事實，不提供真實資訊，讓中央等各級政府無法在第一時間全面防堵，他已要求檢調速查速辦、嚴查嚴辦。

卓榮泰表示，新批號出現問題，竟然不在事先得知的29項批號中，行政單位沒辦法在第一時間查處，「這個部分我真的深感抱歉」，會繼續追查真相，也一定會追究行政責任。

蔣萬安昨天上午參加台北夏季旅展，他受訪表示，「絕對不要再讓政府吃人夠夠」，呼籲人民走上街頭；隨後赴立法院拜會藍白黨團，並與國民黨立委舉行閉門會議。

蔣萬安說，卓榮泰、衛福部長石崇良和食藥署長姜至剛，沒有一個人願意負責下台；卓榮泰只針對一個問題批號道歉，責任都推給業者，好像自己沒錯一樣；又看到民進黨發言人吳崢竟說「不是我逼你們吃」，民進黨政府簡直「逼我吃毒油、逼我上街頭」。

蔣萬安隨即繼續拜會國民黨中央，鄭麗文宣布在25日、國民黨全代會當天，在凱道舉辦「我是人，我反毒台」大會，邀全民發出怒吼。

民眾黨主席黃國昌說，他與蔣萬安都有共同的結論，「既然民進黨政府不願負責、不肯面對民意，在野黨必須站出來，替人民發聲」。

台中市長盧秀燕透過臉書表態參加，她說，食安就是國安，毒油事件延燒至今，中央批地方搶快，數度施壓不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油，早已民怨沸騰。

此外，基隆市長謝國樑也表態將出席。新北市長侯友宜正在協調行程，桃園市長張善政昨說，不排除上街頭。

知情人士指出，毒油事件後，賴清德總統神隱、行政院長卓榮泰傲慢，加上吳崢「送頭」，三因素促成「走上街頭」的重大決定，毒油也從食安問題演變成政治風暴。

知情人士說，市府基於過去的經驗及實務面，不是沒有給中央建議，希望中央面對問題，但中央最重要的都沒做，尤其是國安會議到現在沒開，毒油的相關通報也沒有建立制度。加上賴清德神隱，卓榮泰四處嗆人，坐實民進黨政府的傲慢，吳崢在節目的說法促成蔣萬安決定行動的「最後一根稻草」，也讓蔣說出「逼我吃毒油、逼我上街頭」的重話。

精華 FAQ

  • 因為油品風暴持續擴大，蔣萬安認為中央處理失當、又未有人負責下台，還出現推責業者的情況，因此決定串聯藍白黨團，號召民眾在7/25上凱道表達不滿。

  • 卓榮泰承認行政單位未能在第一時間查處，對此「深感抱歉」，並指出業者遲延通報、隱匿事實，已要求檢調速查速辦，也會持續追查真相並追究行政責任。

  • 因為事件不再只是食安問題，而是牽動藍白合作、地方首長表態與中央政府責任爭議；再加上賴清德、卓榮泰與吳崢的言行引發反彈，讓抗議行動迅速升高。

蔣萬安 黃國昌 卓榮泰

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