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青安3.0設3門檻 年齡50歲以下、房價有上限、個人年收低於200萬

記者黃婉婷／台北報導
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行政院院會16日拍板青安3.0方案，新增年齡、房價與排富門檻，新制將於八月上路。...
行政院院會16日拍板青安3.0方案，新增年齡、房價與排富門檻，新制將於八月上路。(記者季相儒／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：青安3.0 8月上路，新增年齡、房價與排富三門檻。
  • 重點二：利息補貼採三加三，前3年1.775%後3年逐年遞減。
  • 重點三：申貸者限未滿50歲、年收低於200萬且須自住。

行政院會昨天通過青安3.0方案，將於8月上路，新增年齡、房價與排富關卡；利息補貼採「三加三」，前3年享最低利率1.775%，後3年逐年遞減，但維持5年寬限期，估最高16萬人適用。

政府自2010年推出青安優惠貸款，2023年推出精進方案，將於月底屆期；行政院長卓榮泰昨在行政院會指示，為防杜投機，青安3.0維持限貸一生一次、自住切結、貸前徵審、貸後加強管理等要求，也請財政部督導公股銀行積極辦理。

青安3.0相較舊制新增三項要求，包括申貸人須未滿50歲，且申貸年齡加上核貸年限合計不得超過80，並訂定排富條款，條件為個人年所得不得逾200萬元；房屋購買總價限制因地制宜，台北市最高3,500萬元，新北市與新竹縣市為2500萬元，其他縣市2000萬元。

另為鼓勵婚育家庭，放寬新婚兩年內家庭、育有未成年子女家庭的貸款上限為1200萬元及1500萬元。

利息補貼部分採階段性退場，前3年為最低利率1.775%，滿3年後每年補貼減少半碼（0.125個百分點）。

在青安2.0與3.0的銜接上，主要以「借款人申請日」為基準。7月31日前向公股銀行申請貸款，適用2.0方案，8月1日後申請適用3.0方案，申辦期間自今年8月1日至2029年7月31日止。

財政部次長阮清華說，申貸年齡加核貸年限須在80以下，則是考慮風險管控跟還款能力，且會要求行庫在評估核貸時，必須試算每個月繳付金額給申貸人，讓申貸人確定財力足以負擔。

至於排富條款訂在個人所得200萬元，遭質疑「幾乎沒門檻」，阮清華說，根據主計總處2024年家庭收支調查報告推算，家戶每年消費支出為88.15萬元、儲蓄27.65萬元，加以購屋負擔不應超過所得的三分之一，推估後的合理標準約174萬元，取整數後便明定不得超過200萬元。

針對房地產市場關注，目前房市交易降溫、貸款環境緊縮，青安3.0對市場刺激效果有限，中央銀行何時會鬆綁信用管制，行政院發言人李慧芝說，央行將滾動式檢討，且央行是獨立機關會適時對外說明。

此外，行政院會昨也通過都市更新條例、都市危險及老舊建築物加速重建條例修正草案，鼓勵在都市更新區無償捐贈社宅用於婚育宅的業者，建築容積獎勵最高兩倍；危老重建範圍內無償捐贈婚育宅或其他社會福利設施的業者，基準容積將達1.45倍。

精華 FAQ

  • 青安3.0新增3項門檻：申貸人須未滿50歲、申貸年齡加核貸年限合計不得超過80，個人年所得不得逾200萬元，並依地區設定房屋總價上限。

  • 方案採三加三設計，前3年最低利率為1.775%，之後3年每年補貼減少0.125個百分點，仍維持5年寬限期；8月1日起受理，至2029年7月31日止。

  • 政府為鼓勵婚育，放寬新婚2年內家庭與育有未成年子女家庭的貸款上限，分別可到1200萬元及1500萬元；房價上限則依地區訂為3500萬、2500萬或2000萬元。

財政部 卓榮泰

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