藍白推6項公投綁大選 中選會：恐開票到凌晨3點

中選會主委游盈隆16日指出，推動公投時要考慮選務量能，2個以上公投對選務人員造成很大負擔。(記者許正宏／攝影)

藍白提出六項公投 案綁年底九合一大選，朝野立委昨關切選務執行難度，中選會主委游盈隆舉例2022年九合一選舉合併一個修憲公投，稱若公投案達四案恐要開票到隔日凌晨2、3時。至於藍營要將公投公告時間縮短為1到6個月，游盈隆認為不應再走回頭路。

本報系聯合報報導，立法院內政委員會昨邀內政部 、中選會、警政署等相關單位就「今年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」專題報告，並備質詢。

國民黨 立委張智倫質詢關切公投案件數，游盈隆說，考量九合一選務量能的極限，今年公投數量是一個恰恰好、二個有點多、三個受不了；他說，將依照公投法相關規定審定公投題目，目前不知最終結果。

若年底真的有六項公投案要投，游盈隆答覆民進黨立委李坤城說，勢必造成選務極大的困難，「我們就只能夠硬著頭皮扛下來。」

游盈隆說，2022年九合一地方選舉合併修憲公投，當年僅有一項公投案，開票持續到晚間11時40分才完成。照此推估，若是九合一選舉搭配一項公投案，可於當日完成開票；若有二項公投案，勢必要過午夜；若有三案，開票時間可能延至隔日凌晨1、2時；若達四案，甚至可能到隔日凌晨2、3時。

游盈隆表示，「違憲不是公投法所規定的過或不過的標準」，是否違憲要憲法法庭判決，根據中選會上次委員會審查反廢死公投的思考，確實已經強烈暗示，任何違反憲法法庭的判決，都不宜成為公投項目。

台北中國時報報導，面對藍委提出《公投法》23條文修正草案，將公告成立後3個月舉行公投改成1個月，游盈隆擔憂，2018年10項公投案造成台灣選舉史上最大創傷，因為都在投票日前不到2個月公告成立，使選民投票時猶豫不決，耽誤投開票過程。

白委許忠信說，時任中選會主委陳英鈐是非常優秀的學者，至今仍禁不起此重擊。游盈隆則稱，自己要替中選會同仁申冤，2018年事件是各種複雜因素造成的結果，但社會都歸罪於中選會處理不周，「這公平嗎？」他並透露，時任副主委陳朝建因此鬱鬱寡歡至今，「一個陽光燦爛的國家培育政務人才，現在可能鬱鬱寡歡而死！你有看到他再出現公共場合嗎？沒有，他一定覺得他很冤枉、自責。」

不過，陳朝建隨後透過私人臉書打卡，顯示他正在日本香川縣金刀比羅宮，並貼上游盈隆的新聞稱，「很有趣的事，人在日本旅遊的我，竟然還會被國會質詢給無端掃到」。