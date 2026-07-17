回擊中央 蔣萬安：癌油無能蓋牌 總統應道歉、卓榮泰下台

台北市長蔣萬安（中）16日點名行政院長卓榮泰下台負責，賴清德總統向全民道歉。（記者曾吉松／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蔣萬安批中央對毒油風暴蓋牌，要求卓榮泰下台、賴清德道歉。

蔣萬安批中央對毒油風暴蓋牌，要求卓榮泰下台、賴清德道歉。 重點二： 他指中央掌握下游名單卻不公布，且未要求20%以下毒油下架。

他指中央掌握下游名單卻不公布，且未要求20%以下毒油下架。 重點三：綠營則反批北市治理無方，議會攻防同時延燒食安與市政。

毒油從食安問題演變成政治風暴，行政院上周還在院會嗆地方政府。台北市長蔣萬安 昨說，依民進黨2014年頂新案標準，行政院長卓榮泰 應下台負責，賴清德總統須向全民道歉。台中市長盧秀燕也說，「要先刮自己的鬍子，不要忙著幫別人刮鬍子」。國民黨主席鄭麗文 質疑，連一桶油都管不好，有辦法保護台灣嗎？

對於蔣萬安要求下台，卓榮泰昨受訪說，「大家好好合作，事情就會解決」。

蔣萬安昨重砲回擊說，審計部二年前就曾示警自主管理落實低，第一時間大家看到中央掌握下游業者名單卻拒絕公布，「蓋牌就是蓋牌」；對20%以下的毒油卻不願意下架，難道不是包庇護航嗎？從6月30日中央接獲通報，至今超過半個月，問題出在哪都講不清楚，「就是無能」。

蔣萬安也說，面對這麼大的毒油風暴和食安危機，中央卻荒腔走板，卓揆連一句道歉都不願意說，而且還要掩蓋，依照民進黨標準，卓已不適合閣揆位子，總統應即刻向全民道歉，並說明真相及處理方案。

北市議會開議，蔣萬安說，2014年頂新案，時任閣揆江宜樺道歉二次，有官員下台，當時馬英九總統召開國安會議，都是時任台南市長賴清德的主張。

盧秀燕表示，食安本就是查到哪公布到哪，天經地義，「台中市沒有快，是中央慢了或蓋牌。」民眾黨主席黃國昌說，卓早應下台，現在卻連道歉兩個字都說不出口，「人不要臉天下無敵」，就是現在民進黨政府的寫照。

台北市研考會主委殷瑋說，賴總統食安談話只講了2分20秒，遠遠比不上大罷免時期的團結十講，這個政府有愧人民，欠大家一個道歉。

另一方面，極端天氣衝擊話題燒進北市議會，蔣萬安昨赴議會施政報告並備詢，民進黨團發言時鎖定內湖淹水、砍樹等議題，指責蔣治理市政無方。藍營議員則是力挺市府，直言綠營發言未提問題油品。

蔣萬安昨赴議會施政報告並備詢，民進黨議員集體舉牌「淹水天坑加砍樹」等，民進黨黨團總召王閔生表示，最近的淹水、天坑、砍樹爭議，還有史無前例的颱風準備假，顯示北市治理無方、進退失據。綠營議員輪番程序發言杯葛。

國民黨議員汪志冰譏諷，民進黨議員只關心樹、颱風怎麼放假，卻沒有人關心「食安零容忍」。國民黨議員秦慧珠發言時力挺市府，並稱蔣的施政報告內有提到處理砍樹、颱風等。

賴清德總統（中）16日出席活動，面對藍營要求道歉，總統府發言人郭雅慧表示，食安問題中央和地方都有責任。（記者張文玠／攝影）