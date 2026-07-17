卓榮泰讚盧秀燕 除了停損…還藏「抑蔣」心思

AI重點 文章重點整理： 重點一： 卓榮泰先批台中市搶快公布食安資訊，後又改口稱讚盧秀燕迅速處理。

卓榮泰先批台中市搶快公布食安資訊，後又改口稱讚盧秀燕迅速處理。 重點二： 文章認為食安屬中央與地方雙軌管轄，地方依法有權揭露檢驗與流向。

文章認為食安屬中央與地方雙軌管轄，地方依法有權揭露檢驗與流向。 重點三：作者質疑卓榮泰此舉是政治停損，甚至有意抑制蔣萬安聲量。

行政院長卓榮泰 處理中聯致癌油事件亂無章法，更無魄力，中央失職官員無一被究責，卻先責難地方搶快公布問題油品流向，但後又改口肯定台中市盧秀燕 盧迅速勒令中聯油脂停工並下架問題油品，前倨後恭，不免讓人聯想是否是為了政治停損及分化藍營？難怪盧秀燕根本不埋單。

卓榮泰在9日院會中不滿台中市率先公布問題油品流向，竟當面質疑台中副市長黃國榮「為什麼要公告？為什麼要搶快」？黃回應，中央不會有地方的資料，「因為查是我們在查」。

新冠疫情期間，地方政府被要求封口，由時任衛福部長陳時中 每日公布疫情，以致每天的疫情記者會幾乎成了陳時中個人秀，也讓陳挾龐大網路聲量角逐台北市長。陳時中當時能夠得天獨厚，是因衛福部依傳染病防治法及中央流行疫情指揮中心實施辦法成立指揮中心進行統籌，法律規定，疫情及疫區的認定、發布與解除均是中央權責，陳時中以指揮官身分對地方諸侯指手畫腳，並因發布資訊與執法標準不一，措詞強烈「數落」當時的高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲，讓綠營支持者興奮不已。

但遇到食安事件，情況就不一樣了。中央、地方各有權責，法律並沒有規定地方政府不能「搶快公布」食安資訊，食品安全衛生管理法清楚界定，食安管理屬「中央與地方共同管轄」雙軌制，地方絕對有權對外公布食安檢驗結果與流向。

再看政府資訊公開法，政府為保障人民知的權利，應對於與民眾生活、生命安全息息相關的重大食安風險主動公開，更別說不少縣市都有食安自治條例，明定地方政府應揭露資訊。卓榮泰質問黃國榮「為什麼要公告？為什麼要搶快」？懂法嗎？

更突兀的是，卓先批地方一頓，與盧秀燕同框時又大讚盧處理迅速，其間轉折耐人尋味；更怪的是，卓都大讚盧秀燕了，行政院秘書長張惇涵卻加大力度批盧秀燕及台北市蔣萬安「不要搞政治」，兩人到底是在演那齣？

卓榮泰始終說不出「道歉」二字，卻大演先批再讚的戲碼，只能解讀為致癌油風暴重創民進黨政府，面對進廠查核數據遭打臉及地方包圍中央的態勢，卓只能政治停損；更深一層來看，卓只提盧秀燕，避談蔣萬安等人，看似尊盧，卻也難藏抑蔣之意。卓搞食安沒半撇，搞政治還是一流，張惇涵說不要搞政治，卓不覺刺耳嗎？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）