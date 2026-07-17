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黑白集／批蔣萬安砍樹賣台 青鳥入戲太深

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台北市議會新會期開議，市長蔣萬安（右）進行施政報告，報告前民進黨團提權宜問題，針...
台北市議會新會期開議，市長蔣萬安（右）進行施政報告，報告前民進黨團提權宜問題，針對近日淹水、天坑、砍樹等議題輪番砲轟，市議員林延鳳（左）送上「回頭樹岸」，要求蔣萬安不要再亂砍樹。（記者胡經周／攝影）

社群網站Threads出現貼文，批評台北市長蔣萬安過去兩年砍伐4000棵路樹，且砍樹地點多位於防災公園或警消據點旁，質疑此舉是為方便中共無人機侵襲，「砍掉的不是樹，而是戰時韌性」。

台北市「樹政」表現如何，外界看法見仁見智。然而，指市府砍樹是為助中共犯台，正常人都會知其荒謬。在政治攻防上出此昏招，等於平白做球給對方。果然市府強力反擊，指出移除樹木大多基於病蟲害，或當初樹種選擇不合適、根部易破壞路面等因素，不排除對造謠者採取法律行動。

綠營最早認知社群時代來臨，並率先搭上風潮，果然有如倚天劍出鞘，成功將馬政府按倒在地。蔡英文時代，網軍搖身成為捍衛執政的鐵衛隊。至今朝野議題過招，不時可見「中央廚房」操盤痕跡。

但「砍樹賣台論」顯非出自中央廚房，而是來自頭腦發熱的支持者之異想。青鳥被洗腦日久，吸收太多仇恨語言與無限上綱的「養分」，不免有人化被動為主動，提出過激的言論與動作。尾巴搖狗的結果，反而陷己方於不利。

輿論可以操盤，情緒卻難任意收放。長期以極端論述餵養「擁躉」，終會出現入戲太深的觀眾，搶先中央廚房「超前部署」。當初賴清德召喚「青鳥飛出來」，整個綠營被架上大罷免列車，最後慘遭完封。民粹型政治人物，都該以此為戒。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 貼文主張市府近兩年砍伐 4000 棵路樹，且多在防災公園或警消據點旁，懷疑是為了讓中共無人機更易侵襲，並稱這是在削弱戰時韌性。

  • 市府表示，移除樹木多半是因病蟲害、樹種選擇不當，或根部破壞路面等實際管理問題，並不涉及配合敵對勢力的陰謀，還不排除對造謠者提告。

  • 文章認為綠營雖擅長網路動員，但長期以極端論述餵養支持者，容易讓部分青鳥自行升級成過激言行，反而替對手送分，最後造成政治攻防失利。

中共 蔣萬安

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