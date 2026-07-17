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馬大姊：再以馬英九名義簽署文件將究責 盼有心人士回頭是岸

台灣新聞組／台北17日電
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前總統馬英九（右）的大姊馬以南（左）表示，未來再有以馬英九名義或簽署文件行為將究...
前總統馬英九（右）的大姊馬以南（左）表示，未來再有以馬英九名義或簽署文件行為將究責。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：馬以南透過律師聲明，若再有以馬英九名義簽署文件將究責。
  • 重點二：她表示已聲請程序監理人，防止馬英九名義遭不當利用。
  • 重點三：馬家內部風波持續延燒，輔助宣告與文件爭議引發外界關注。

馬英九基金會於5月29日提告前執行長蕭旭岑與王光慈，董事李德維日前公布簡訊，指馬大姊馬以南曾傳訊息，要國安會前秘書長金溥聰「停止傷害英九」被否認。馬以南16日透過律師事務所正式發出聲明，表示未來再有以前總統馬英九名義或簽署的任何文件行為，將依法追究法律責任。

本報系聯合報報導，馬以南透過永嘉法律事務所代發三點聲明。第一，查有關馬英九聲請輔助宣告事件，刻由台灣台北地方法院家事法庭依法審理中，合先斂明。

第二，按上開聲請事件，目前已委任律師具狀向該管法院聲請程序監理人，以確保馬英九所有簽署之文件等非在為意思表示、受意思表示，或辨識該意思表示效果之能力顯有不足下而為，更免第三人賡續對外利用馬英九名義遂行各項不必要之法律行為與活動，抑且遭人欺騙而動支不必要花費等。

第三，她本人身為馬英九之家屬，特委任律師發表本件聲明。在此之後，如再有以其名義或簽署之任何文件進行各般行為，當依法著即訴諸法律究責，絕不寬貸。至此前以其名義或簽名等文件，在程序監理人及法院確認詳情後，視情節輕重，一併追訴。期盼有心人士懸崖勒馬，回頭是岸。

另據台北中國時報報導，馬英九基金會日前發生內部風波，馬英九質疑基金會前執行長蕭旭岑、王光慈涉財政紀律問題，原先基金會董事高華柱希望蕭、王離職就能平息，前國安會秘書長金溥聰也出面協助馬英九處理問題，卻讓整起事件走向失控。

隨後，各種爆料放話不斷，馬家人出手向北院聲請輔助宣告，希望藉此保護馬英九，不過金溥聰仍開記者會對外發言，後來更在電視節目上爆料，馬已經與妻子周美青不住同一房；後來金也為此公開向周道歉，昔日第一家庭的狀況因而再度引發外界討論。

馬家人聲請輔助宣告，將影響事件發展，因為馬、金執意將蕭、王兩人移送法辦，但若法院裁定准予輔助宣告，馬作為此案關鍵人物，他的供詞效力都會受到挑戰，將影響司法判斷，馬大姊此時再度強調輔助宣告，並警告「有心人士」不要再以馬名義簽署任何文件，目的令人矚目。

據悉，馬大姊近期見過馬，認為馬的健康狀態不能再忽視，馬家人必須出來保護他，因此再度發聲表達立場。

馬以南16日透過律師事務所正式發出聲明，表示未來再有以前總統馬英九名義或簽署的任...
馬以南16日透過律師事務所正式發出聲明，表示未來再有以前總統馬英九名義或簽署的任何文件行為，將依法追究法律責任。（圖／讀者提供）

精華 FAQ

  • 她主要是要防止有人再以馬英九名義，或冒用其簽署文件對外進行各種法律行為與活動，避免當事人遭誤用名義、受騙或產生不必要花費，並表明未來將依法究責。

  • 程序監理人是為了確保馬英九所有簽署文件，都是在具備完整意思表示與辨識能力下完成，避免第三人持續利用其名義進行不必要的法律行為，也降低外界誤判與爭議。

  • 報導指出，基金會內部先前已爆出蕭旭岑、王光慈與財政紀律相關風波，金溥聰也介入處理，後續又衍生爆料與人事對立，使馬家聲請輔助宣告與文件真偽問題更加受矚目。

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