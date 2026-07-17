中、嘉、桃搶442億無人機資源 政院：台中缺3晶2軟 藍：嘉義有嗎

亞創中心在嘉義 行政院編列442億元要打造發展無人機產業，但資源放在哪一縣市，引發地方爭搶，前總統蔡英文任內拍板在嘉義成立無人機國家隊。圖為嘉義朴子的亞洲無人機AI創新應用研發中心。（記者黃仲裕／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 政院擬投入442億元推動無人機產業，台中、桃園、嘉義爭取資源。

政院擬投入442億元推動無人機產業，台中、桃園、嘉義爭取資源。 重點二： 政院評估台中缺三晶二軟，引發藍營質疑與地方政府反駁。

政院評估台中缺三晶二軟，引發藍營質疑與地方政府反駁。 重點三：嘉義已設亞創中心與民雄園區，中央資源配置成各地角力焦點。

行政院預計投入442億元台幣（約13.7億美元）發展無人機產業，但資源放在哪一縣市，引發地方爭搶。台中市長盧秀燕 日前喊話要打造台中為無人機重鎮，不過政院提出的評估報告竟指，台中發展無人機恐缺「三晶二軟」，引發藍營立委不滿。國民黨 立委黃健豪質疑，「難道嘉義就有三晶二軟嗎？」桃園市政府也說，想爭取中央支持，但中央把重點放在嘉義。

台中市經發局長張峯源說，三晶二軟屬產業前瞻技術，目前由工研院開發相關技術中，未來再轉移民間業者，這是台灣整體的問題，北部、南部也都沒有，不能只點名台中。

黃健豪指出，晶片產業都在國外或是新竹，台中擁有無人機硬體設備、組裝等優勢，是適合發展無人機供應鏈的聚落。國民黨立委廖偉翔表示，台中既然已有產業龍頭與完整聚落，政府就應該就地取材、加速補強，而不是另起爐灶。

行政院今年4月宣布投入442億推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，其中中央與嘉義合作成立「亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）」，國家中山科學研究院也在嘉義主導興建「民雄航太暨無人機產業園區」。

而政院回覆立院報告指，台中地區具備航太、精密機械及智慧製造優勢，並擁有漢翔、雷虎、田屋等代表性業者，但目前較缺乏「通訊及地面導控模組」等供應鏈能量，另外在飛控晶片、通訊晶片、衛星定位晶片，以及飛控軟體與地面導控軟體等核心技術領域部分（俗稱三晶二軟），仍有待產業投入研發。

政院報告指出，目前中央政府已透過產業升級創新平台輔導計畫、A+企業創新研發淬鍊計畫及海外商機拓展等措施，持續協助台中業者提升技術能量及拓展國際市場，未來將持續配合無人載具產業發展等政策，協助台中發揮既有產業優勢，逐步完善無人機供應鏈聚落發展。

張峯源說，正如行政院評估報告指出，台中具備航太、精密機械及智慧製造優勢，並擁有漢翔、雷虎、田屋、佳凌、原資及安能複材等代表性業者，需要政府支持，才能進一步發展。

桃園市經發局長張誠說，台灣無人機產業製造部分集中在北部，以桃園、新北為中心，以供應鏈成本與執行效率而言，應在北部發展整合測試園區，桃園想爭取中央支持，但目前中央都將資源與重點放在嘉義。

另一方面，嘉義縣四年前在台灣體育大學舊嘉義校區成立亞洲無人機創新應用研發中心，宣告無人機國家隊落腳嘉義；嘉義縣長翁章梁說，無人機產業發展就像半導體供應鏈，需要全台各地分工合作，嘉義扮演櫥窗、平台角色；翁章梁指出，地方沒有能力主導無人機產業發展，希望未來成立法人，或由金屬研究中心等中央單位接手亞創中心營運。翁章梁說，「無人機是國家重要戰略產業，應由中央主導、地方協助，串連全台供應鏈分工發展」。

台灣無人機產業分布 製表／林昭彰、陳俊智、黃寅、黃于凡、王昭月