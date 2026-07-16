盧秀燕欲推無人機重鎮 政院唱衰：台中缺三晶二軟

「2026台中無人機產業與海外商機論壇」昨日登場，圖中左起為立法院副院長江啟臣、美國在台協會處長谷立言、台中市長盧秀燕、台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰、中華民國精密機械發展協會理事長張市育。(記者宋健生／攝影)

台中市長盧秀燕 欲打造台中為無人機 重鎮，並向中央喊話應把資源放在中部。行政院日前提出評估報告指出，台中為高階製造與系統整合聚落，但是台中缺乏「三晶二軟」，包括通訊及地面導控模組等供應鏈能量，另外飛控晶片、通訊晶片、衛星定位晶片與飛控軟體等，仍待產業投入研發。

國民黨 立委廖偉翔日前在立法院提出臨時提案，要求行政院提出「發展台中無人機產業與供應鏈布局之發展評估報告」，政院日前將評估報告交給立法院。

政院報告指出，依據「台灣卓越無人機海外商機聯盟」成員名單統計，國內現有約267家無人機相關業者，包括北部地區164家、中部地區57家、南部地區46家，整體而言，我國無人機產業於北、中、南地區已形成Tier-1至Tier-3完整供應鏈聚落。

對於台中無人機供應鏈相關分析，政院報告指出，台中地區具備航太、精密機械及智慧製造優勢，已形成涵蓋整機系統整合、機體結構、複合材料、光學酬載、飛導控及動力模組等供應鏈能量，並擁有漢翔、雷虎、田屋、佳凌、原資及安能複材等代表性業者。

不過政院也認為，台中地區目前較缺乏通訊及地面導控模組等供應鏈能量，另外在飛控晶片、通訊晶片、衛星定位晶片，以及飛控軟體與地面導控軟體等核心技術領域部分（三晶二軟），仍有待產業投入研發。

政院還指出，目前中央政府已透過產業升級創新平台輔導計畫、A+企業創新研發淬鍊計畫及海外商機拓展等措施，持續協助台中業者提升技術能量及拓展國際市場，未來將持續配合無人載具產業發展統籌型計畫等國家政策，協助台中發揮既有產業優勢，逐步完善無人機供應鏈聚落發展。