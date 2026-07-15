卓榮泰不滿台中搶先公布毒油流向 白委嗆：傲慢甩鍋內閣何時下台

針對中聯毒油事件，行政院長卓榮泰（右）昨天赴立法院提出「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」專案報告，衛福部長石崇良（左）列席說明。(聯合報系資料照)

中聯毒油事件持續延燒，傳出行政院長卓榮泰 不滿台中市政府率先公布問題油品流向，直接在行政院會上演政院高層與藍營執政縣市對嗆戲碼。民眾黨 立法院黨團總召陳清龍今天表示，卓內閣根本不是AI行動內閣，而是傲慢甩鍋內閣，「請問卓榮泰院長，你何時要下台？」

本報報導，行政院會上周討論問題油品相關議題，原本應該是共商解決機制的會議，結果上演行政院長、政院高層嗆藍營執政縣市的戲碼。據了解，由於不滿台中市政府率先公布問題油品流向，卓榮泰當面質疑台中市副市長黃國榮「為什麼要公告？為什麼要搶快？」

陳清龍表示，台中市政府率先公布毒油流向，卓榮泰感到不滿質疑為何搶快，這種冷血的程度，簡直讓人不敢置信，面對食安風暴民眾人心惶惶，結果中央擺爛地方自救，地方竟然還要受到譴責，「請卓榮泰院長立刻站出來解釋，到底是在幹嘛？」

陳清龍說，卓內閣不只荒腔走板，態度更是傲慢無比，卓榮泰連一句最基本的道歉都說不出口，衛福部次長林靜儀「青出於藍更勝於藍」，大言不慚要大家少吃雞排，因為高溫就會產生苯駢芘，衛福部失職卻又選擇蓋牌，「林靜儀次長不檢討自己，反而檢討民眾的飲食習慣，完全不食人間煙火，傲慢到讓人嘆為觀止。」

陳清龍表示，整個卓內閣根本不是AI行動內閣，而是傲慢甩鍋內閣，「請問卓榮泰院長，你何時要下台？」