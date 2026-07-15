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蔣萬安專訪透露訪美西計畫 「一定會安排」

記者林麗玉李承穎／台北即時報導
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北市長蔣萬安前年曾訪美國東部，包括紐約、波士頓以及費城三座城市等，蔣萬安日前接受...
北市長蔣萬安前年曾訪美國東部，包括紐約、波士頓以及費城三座城市等，蔣萬安日前接受本報專訪也透露，也許明年或後年再訪美國西部，包括到姐妹市鳳凰城，看看台積電設廠、科技人才在地等狀況，更進一步交流，「我想一定會安排」。(聯合報系資料照)

北市長蔣萬安前年曾訪美國東部，包括紐約、波士頓以及費城三座城市等，蔣萬安日前接受聯合報專訪也透露，也許明年或後年再訪美國西部，包括到姐妹市鳳凰城，看看台積電設廠、科技人才在地等狀況，更進一步交流，「我想一定會安排」。

蔣萬安說，美西也很重要，例如姐妹市舊金山、洛杉磯，特別現在科技公司不只輝達座落北士科，谷歌也在士林區成立本土以外最大的AI基礎設施研發公司，會走訪這些科技公司、產業等。

國民黨北市議員李明賢認為，蔣萬安今年已出訪過新加坡，尤其今天開議，蔣萬安今年下半年應該將重心放在國內，顧好北市、雙北連線，還有輔選等。陳認為，蔣萬安的對手不是沈伯洋，開議後要回應民進黨議員，因每一位綠營議員都比沈伯洋有戰力，接下來開議，蔣要拆解綠營的選舉攻防，更要爭取選民認同。

李明賢表示，台北市打造AI城市，並選定北士科、信義公車專用道推自駕公車，蔣接下來的確應該要去參訪、吸取國際城市經驗，尤其蔣萬安也應該也要去參訪輝達總部，尤其「下一任市長的責任更重要！」不過是否與2028連動，他認為，這是兩回事。

民眾黨北市議員陳宥丞表示，他也認為蔣萬安應該規畫明年再出訪美國，尤其年底選舉年，加上議會開議，現在不是國外參訪正確的時間點，先前他有跟蔣萬安去紐約參訪，接下來台北市打造ＡＩ科技城市，的確應該去吸取更多國外經驗。

精華 FAQ

  • 蔣萬安表示，明年或後年可能再訪美國西部，行程可能包括姐妹市鳳凰城，以及舊金山、洛杉磯等地，並走訪當地科技公司與相關產業。

  • 他希望藉由參訪鳳凰城台積電設廠狀況、科技人才在地發展，以及美西科技公司布局，進一步吸收國際城市經驗，作為台北打造AI城市的參考。

  • 李明賢與陳宥丞都認為，蔣萬安今年應先把重心放在國內，尤其議會開議、選舉與市政推動更重要；出訪可安排，但宜放在明年較適合。

蔣萬安 波士頓 洛杉磯

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