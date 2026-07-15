立委萬美玲之子佀廣洋涉霸凌棄提名 藍籲賴瑞隆比照

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋宣布放棄國民黨提名。（圖／佀廣洋提供）

AI摘要 文章摘要整理： 萬美玲之子佀廣洋因霸凌與兵役等爭議退出國民黨提名，藍營未打算補提名，徐巧芯則反批民進黨賴瑞隆應比照檢視。

國民黨 立委萬美玲之子佀廣洋參選桃園市議員，因學生時期霸凌爭議，前晚宣布放棄國民黨提名。萬美玲昨表示，佀廣洋已說得非常清楚，她個人支持，也尊重其所有決定。至於佀廣洋是否會選到底，萬美玲說，尊重其決定，畢竟他是獨立個體的參選人。是否會幫兒子助選？萬美玲僅表示「一切還是尊重他」。

至於佀廣洋遭質疑逃避兵役一事，萬美玲日前稱佀廣洋因為「很胖、那時候120公斤」，但非常羨慕哥哥當兵。國防部長顧立雄昨強調，服兵役是憲法規定應盡義務，個案部分要問兵役單位。內政部役政司指出，桃園市政府依當時徵兵檢查結果判定體位，除非發現有不法手段規避兵役事證，並不會影響已依法確定體位判等處分；但依徵兵規則第14條規定，役男對於判定體位有疑義，可申請複檢改判體位。亦即若由役男主動申請複檢，或可實現當兵的心願。

除了兒子涉及霸凌疑雲，萬美玲也被質疑隱匿配偶佀同似海川建設持股。萬美玲表示，她從來沒有參與公司的營運，自己擔任公職多年，一切一定依法辦理，也絕對不會用公職去謀取任何私利。

針對佀廣洋參選爭議，國民黨立委徐巧芯說，作為政治人物當然要接受人民的檢驗；她也將矛頭指向民進黨 ，反問民進黨高雄市長參選人賴瑞隆之子涉及霸凌事件，「佀廣洋放棄了國民黨的提名，同樣的標準，賴瑞隆是否要放棄民進黨提名？」

國民黨組發會與桃園市黨部表示，目前暫時無再補提名人選規畫。基層預估佀廣洋可能以無黨籍參選。桃園市長張善政對此事不回應。

佀廣洋表示，未來會繼續勤走基層、傾聽民意、謙卑反省檢討。國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠說，黨部原本進行撤銷提名程序，如今佀廣洋婉拒提名，黨部表示尊重。他認為，佀廣洋有其支持者，若已有反省調整且努力修補，支持者應會接受。