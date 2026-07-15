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問題油重新上架 盧秀燕喊話「萬萬不可」

台灣新聞組／台中15日電
行政院提出問題油品重新上架原則，台中市長盧秀燕（中）14日大聲疾呼「萬萬不可」，...
行政院提出問題油品重新上架原則，台中市長盧秀燕（中）14日大聲疾呼「萬萬不可」，應查清原因，再決定是否重新上架。（記者陳敬丰／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

問題油品因致癌物超標引發爭議，盧秀燕、侯友宜反對未釐清前就談重新上架，中央則強調依檢驗與勾稽結果合格後才能恢復販售。

中聯油品致癌物苯駢芘超標，行政院最近提出產品重新上架三原則。台中市長盧秀燕大聲疾呼「萬萬不可」，就她所見，中央沒有很積極的查察，應查清原因，再決定是否重新上架；新北市長侯友宜也說，應先溯源查清楚，才有重新上架的可能性。

賴清德總統昨透過臉書表示，政府會負起責任，秉持食品安全第一的原則，在政策執行上，沒妥協的空間；政院會持續向社會說明調查結果與修法進度，監管環節若有疏失，也會依調查結果處理，相關改善將追蹤到真正落實為止。

行政院長卓榮泰昨稱地方政府是稽查裁罰主管機關，「有無進到工廠查核，未來是行政跟司法調查的一項重要依據」，台中、彰化和北市都強調應由中央和地方合作把關。北市指出，中央未能交代毒油流向，卓榮泰口口聲聲「從未想過把責任推給地方，也推不得」，實際卻急於增訂地方政府的職責。

盧秀燕說，台中市府目前已經查出五批超標問題油品，民眾都想知道為何會有這樣大規模的致癌油出現，中央應趕快查清楚；但就她所見，中央沒有很積極的查察，還沒查清楚原因就要公布重新上架原則，她覺得萬萬不可，應查清原因，再決定是否重新上架。

侯友宜說，油品要先釐清事實，既然檢體有偽造、虛構情況，應先溯源把源頭查清楚後，才有重新上架的可能性，「中央要考慮一下，這個時間點上架是對嗎？」

卓榮泰昨在立院專案報告時說，食安法第二條規定，衛福部當然就是中央主管機關，直轄市及縣市政府則是地方主管機關，所謂地方主管機關的主要職責，就是站在第一線執行稽查跟裁罰，包括進入食品工廠、餐廳、通路賣場及夜市攤販，「能夠做的事情就是到現場查核、抽樣檢驗，到底進到工廠查核有沒有做到，未來也是行政跟司法調查一項重要依據。」

北市府副發言人葉向媛表示，自毒油案爆發以來兩周，中央至今未能交代毒油的所有流向，卓榮泰自證言行悖反、推諉塞責，已愧對全民期待，再次呼籲賴清德總統依照自己的標準召開國安會議，全力解決食安問題；北市府會持續從嚴從速，守護市民食安。

此次出問題的4家主要上游業者，中聯、福懋油、福壽位在台中，泰山則在彰化。台中市食安處表示，根據食安法，油品業者須每半年自主抽驗一次，有異常要立刻通報中央與地方主管機關；市府除依規定辦理，更主動加強查核，針對中聯油脂，2022年起每年都進廠稽查，去年3度查核生產記錄與檢驗報告，其中1次會同食藥署共同查核。大豆油驗出苯駢芘超標後，食安處已4度進廠，其中3次會同食藥署。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，涉及多縣市、流向廣泛的食安事件，各縣市政府接獲資訊後，都會向中央通報與協調，後續處理不會是單一機關責任。

葉彥伯說，問題在於業者自主檢驗發現異常時，應盡速通報主管機關，若業者能在第一時間完成通報，不論中央或地方都能依法啟動後續下架、追查與風險管控等機制。但近年食安稽查人力面臨世代交替，尤其稽查經驗仰賴師徒制，非六都縣市持續面臨人力不足和經驗傳承的困境，第一線面臨人力、經費等問題，中央應補足缺口。

台北市長蔣萬安批評食藥署「預防性下架產品」重新上架原則，認為尚未釐清風險，就討論上架，質疑「圖利、護航業者」。衛福部長石崇良說，這次相關油品預防性下架，範圍超過一千位業者、商家，及最下游的食品業，將依照檢驗結果，科學證據比對，完成勾稽，結果合格，始能重新上架。

精華 FAQ

  • 盧秀燕認為中央目前對毒油流向與原因還沒查清楚，查察態度也不夠積極，若在風險未明時就公布重新上架原則，恐怕會讓民眾不安，因此她主張先查明真相再決定。

  • 行政院表示會依調查結果與修法進度持續說明，衛福部則強調要以檢驗結果和科學證據比對完成勾稽，確認相關油品與下游產品都合格後，才可以重新上架。

  • 卓榮泰指出，地方政府是第一線稽查與裁罰主管機關，負責進入工廠、通路與攤商查核抽驗；彰化縣也表示，涉及跨縣市事件需中央與地方協調，業者異常通報與人力補強都很重要。

盧秀燕 卓榮泰 侯友宜

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