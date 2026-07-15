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食安究責 卓拒道歉 藍批「沒道歉、沒真相、沒下台」

台灣新聞組／台北15日電
致癌油風暴愈演愈烈，行政院長卓榮泰（後左二）14日赴立法院專案報告時並未道歉，藍...
致癌油風暴愈演愈烈，行政院長卓榮泰（後左二）14日赴立法院專案報告時並未道歉，藍白立委紛紛舉牌抗議毒油及食安跳票。（記者曾學仁／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

致癌油風暴延燒，卓榮泰赴立院報告時未直接道歉，引發在野黨強烈批評，但他強調已加嚴處理並會檢討，後續將強化食安制度。

致癌油風暴愈演愈烈，行政院長卓榮泰昨赴立法院專案報告時表示，造成大家不安、產業焦慮，他深感遺憾，會深切自我檢討與反省。在野立委高舉標語要求道歉，卓揆反嗆，「這是專案報告，而非專案道歉」，閣員若有行政責任，他自然會處理。國民黨反批，卓揆是沒道歉、沒真相、沒下台的「三沒院長」。

致癌油品風波延燒近半個月，立法院昨邀卓榮泰率相關部會首長提出專案報告並備詢，報告尚未開始，民眾黨團就在議場中央鋪開印有賴清德總統及卓揆頭像的「官員無能就下台」布條。待卓揆起身報告，國民黨立院黨團總召傅崐萁隨即率藍營立委占據發言台，手持寫有「毒油」的油桶、高舉「食安五環跳票」、「我是人我反台毒」等標語，高喊「民進黨毒台、卓榮泰下台」。

面對藍白聯手杯葛，民進黨團總召蔡其昌也與藍委叫陣，更有綠委動手撕毀抗議字條，現場氣氛火爆。朝野僵持約11分鐘，藍白立委才在主席立法院副院長江啟臣呼籲下，結束杯葛行動。

卓榮泰隨後上台報告表示，食安不容妥協，政府責無旁貸，食藥署6月30日接獲中聯通報，7月1日即要求中聯停止製造販售，2日依2017年訂定原則下架回收第一層商品，3日他指示衛福部「再考慮一下第二層產品如何處理，若無法下架能否公告」，才有後續專家會議的決議，作法比過去更嚴，「沒有所謂的蓋牌，只有加嚴處理」。

卓也說，雖然每天都有實際因應作為，但造成大家不安、下游業者焦慮，以及社會秩序上的安全威脅，他深感遺憾，會深切自我檢討與反省，盼早日建立機制，彌補過去不足，會在短時間內提出源頭管理、製程管理、通報系統，完備法治的方案，盼行政立法、中央地方共同努力，重建人民食安信心。

卓榮泰說，現行食安法規定，直轄市及縣市政府就是地方主管機關，主要職責為站第一線稽查裁罰，包括進入食品工廠、餐廳、通路賣場及夜市攤販，「有無進到工廠查核，未來是行政跟司法調查的一項重要依據」。

卓榮泰說法被質疑將責任推給地方，北市府副發言人葉向媛表示，自毒油案爆發以來兩周，中央至今未能交代毒油的所有流向，卓院長口口聲聲「從未想過把責任推給地方」，實際行為卻是急於增訂地方政府的職責。

國民黨立委謝龍介批評，「全國人民在等一個道歉」，卓榮泰反問，他難道沒有說深感遺憾，要深刻檢討與反省嗎？他一度拉高音量怒嗆，「你是要我怎麼道歉，今天是專案報告，還是專案道歉？」謝再質疑卓的態度，卓揆反嗆，「你一開始說我掩蓋，你要不要道歉，你對中文的解釋有問題，我解釋你聽不懂」。

民眾黨立委邱慧洳質疑閣員去留問題，卓說，專報是針對中聯油品問題，不是討論內閣問題，「內閣閣員有適任、不適任，有行政責任再追究，我自然會處理」。

此外，國民黨台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳等人日前告發衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛涉瀆職罪嫌，北檢已分他字案追查。國民黨議員參選人昨赴北檢告發卓榮泰錯誤指令釀禍，涉刑法公務員廢弛職務釀成災害罪嫌。

精華 FAQ

  • 卓榮泰表示對造成民眾不安、產業焦慮深感遺憾，並強調會深切自我檢討與反省，但他認為這是專案報告不是專案道歉，因此未直接照在野要求道歉。

  • 國民黨與民眾黨在議場高舉標語、布條與油桶杯葛，要求民進黨與卓榮泰下台，並批評他是「沒道歉、沒真相、沒下台」的三沒院長。

  • 卓榮泰表示，若閣員有適任或不適任、且涉及行政責任，他會依法處理；同時將盡快提出源頭管理、製程管理與通報系統等方案，補強食安法制。

賴清德 國民黨 卓榮泰

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