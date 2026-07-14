我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

紐約市犯罪率屢創新低數據喜人 真實情況並非如此樂觀

亞洲台灣商會台中辦活動 盧秀燕：歡迎回家拓展全球商機

記者黃寅／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞洲台灣商會聯合總會第33屆第三次理監事聯席會在台中舉行，台中市政府14日晚舉辦...
亞洲台灣商會聯合總會第33屆第三次理監事聯席會在台中舉行，台中市政府14日晚舉辦歡迎晚宴，市長盧秀燕親自出席歡迎來自亞洲及世界各地的台商領袖與貴賓。（台中市政府提供）

亞洲台灣商會聯合總會第33屆第三次理監事聯席會在台中舉行，台中市政府14日晚舉辦歡迎晚宴，市長盧秀燕親自出席歡迎來自亞洲及世界各地的台商領袖與貴賓。她代表台中市政府及286萬市民家人迎接大家回到台中，期盼透過此次交流，持續深化台中與海外台商的合作，讓市府成為台商在台灣最堅實的後盾。

盧秀燕說，台中是一座多元、創新且充滿活力的城市，日前民調再度獲評為全台最幸福城市，並已連續8年獲得相關肯定。台中能有今日的發展，除市民共同努力，也要感謝許多台商領袖長期以來給予台中的指導、協助與支持。

她說，城市外交是市府的重要工作。近年市府團隊出訪世界各地，均獲得當地台商熱情協助與接待；此次海外台商齊聚台中，也讓她見到許多曾在澳洲、美國等地交流的老朋友。她感謝台商長期支持，並表示市府未來將持續努力，與大家深化合作，不論市府或台中市選出的立法委員，都願意協助台商解決問題、拓展發展機會。

盧市長也感謝亞洲台灣商會聯合總會第33屆總會長陳舒琴及團隊用心規畫晚宴，從場地、菜色、表演節目、現場布置到以台灣鳳梨現打的果汁，都展現細膩巧思與對遠道而來貴賓的重視。她並感謝亞洲台灣商會聯合總會選擇在台中舉辦活動，讓更多海外台商認識台中，也歡迎大家投資台中。

陳舒琴總會長指出，亞洲台灣商會聯合總會長期致力促進亞洲各國台商的聯繫合作及共同開拓國際市場。第33屆提出「台商生態系圈2.0」概念，積極推動「商業無國界」與「醫療無國界」，盼串聯海外台商累積的經驗、智慧及人脈，與台灣企業、人才及產業合作，共同創造新的台灣價值。

世界台灣商會聯合總會總會長熊強生表示，儘管國際局勢動盪，台灣經濟仍展現突出表現，尤其在人工智慧浪潮下，更應把握機會，串聯台灣眾多隱形冠軍中小企業與亞洲各地台商，發揮彼此優勢，創造更多合作商機。

中華民國工商協進會理事長吳東亮則說，台中不僅是串聯台灣南北的重要城市，也是一座多元、創新且充滿活力的城市。工商協進會是具規模及影響力的工商團體，期待未來持續與亞洲台灣商會聯合總會深化合作，共同拓展國際市場。

亞洲台灣商會聯合總會第33屆第三次理監事聯席會在台中舉行，台中市政府14日晚舉辦...
亞洲台灣商會聯合總會第33屆第三次理監事聯席會在台中舉行，台中市政府14日晚舉辦歡迎晚宴，市長盧秀燕親自出席歡迎來自亞洲及世界各地的台商領袖與貴賓。（台中市政府提供）

亞洲台灣商會聯合總會第33屆第三次理監事聯席會在台中舉行，台中市政府14日晚舉辦...
亞洲台灣商會聯合總會第33屆第三次理監事聯席會在台中舉行，台中市政府14日晚舉辦歡迎晚宴，市長盧秀燕親自出席歡迎來自亞洲及世界各地的台商領袖與貴賓。（台中市政府提供）

精華 FAQ

  • 市府希望藉由歡迎晚宴接待來自亞洲及世界各地的台商領袖與貴賓，表達歡迎回到台中的心意，同時深化台中與海外台商的合作，為後續投資與交流建立更穩固的關係。

  • 她強調台中是多元、創新且充滿活力的城市，也感謝台商領袖長期提供指導與支持；未來市府會持續扮演台商在台灣最堅實的後盾，協助解決問題並拓展發展機會。

  • 陳舒琴、熊強生與吳東亮都提到，應串聯海外台商的人脈與經驗，結合台灣企業、人才及產業優勢，在AI浪潮與國際變局下共同開拓市場，創造新的台灣價值。

民調 澳洲 盧秀燕

上一則

重磅快評／卓榮泰的傲慢 才是最大的食安危機

下一則

街友產子出養瑞典翻轉人生 感謝信跨海向寄養家致謝

延伸閱讀

全球台商領袖會師華府 北美台商總會擘劃台美合作新篇章

全球台商領袖會師華府 北美台商總會擘劃台美合作新篇章
亞城台商會理事會議 陳清霖連任會長

亞城台商會理事會議 陳清霖連任會長
徐佳青率團 訪新州台商企業富樂夢

徐佳青率團 訪新州台商企業富樂夢
谷立言：打造台灣成無人機蜂巢 更有效嚇阻衝突

谷立言：打造台灣成無人機蜂巢 更有效嚇阻衝突

熱門新聞

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

2026-07-11 10:17
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
桃園林姓車主將愛車送到這家保養，沒想到卻遭負責維修車體和輪胎的林姓業務，不僅開著他的愛車載妹兜風，讓他收到多張超速罰單，追問發現車還被賣了，桃園地院依業務侵占、以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，將林姓慣犯判應執行２年，可上訴。圖／取自VR輪胎館臉書粉專

愛車送修竟收超速罰單 大膽車廠業務載妹兜風 還把車賣了

2026-07-11 11:58
沙烏地阿拉伯上月向台灣採購價值4,720萬美元的無人機，創歷來任何國家單月最高採購金額。 美聯社

台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元

2026-07-13 09:56
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報資料照片）

事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」

2026-07-10 02:30
彭博專欄作家溫以樂說，如果葡萄牙水手能看到今日的台灣，可能用繁榮之島來形容。路透

福爾摩沙已不足以形容台灣實力 彭博共同創辦人提議改稱

2026-07-10 14:51

超人氣

更多 >
美國看急診有多貴？遊客治疔瘡 天價帳單一路追到台灣

美國看急診有多貴？遊客治疔瘡 天價帳單一路追到台灣
小費支付攻略 華人曝「一定要付、可直接按No Tip」區別

小費支付攻略 華人曝「一定要付、可直接按No Tip」區別
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元

美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影