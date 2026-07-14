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南海仲裁10周年／台方低調 藍：政府刻意淡化恐遭邊緣化

台灣新聞組／台北14日電
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國民黨由文傳會主委陳以信表示，南海政策刻意淡化只會讓中華民國的南海主權一步步被邊...
國民黨由文傳會主委陳以信表示，南海政策刻意淡化只會讓中華民國的南海主權一步步被邊緣化。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

南海仲裁10周年之際，藍營批評賴政府對南海主權刻意淡化，主張總統應登太平島宣示立場；綠營則強調透過制度處理爭端，政府捍衛主權態度不變。

南海仲裁10周年，國民黨文傳會主委陳以信昨天表示，賴清德總統南海政策刻意淡化的做法，只會讓中華民國的南海主權一步步被邊緣化。他呼籲賴總統盡快親登太平島，向國際社會清楚宣示中華民國對南海主權的堅定立場絕不改變。民進黨則認為，透過制度解決爭端，才是最好辦法。

陳以信指出，他在擔任總統府發言人時，曾襄助時任總統馬英九建立強化我國南海太平島主權論述，建立「太平島是島不是礁」的國際法根據，一起為太平島打一場國際戰，國安會更安排六度登島行動。馬英九本來就是國際法專家，提出南海和平倡議，主張「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」；可惜之後的蔡英文政府對南海主張轉趨消極低調，對外從未積極主張，對內也從未登島視察。

陳以信說，現在賴清德總統上任兩年，顯然南海政策是「蔡規賴隨」、低調以對，這種刻意淡化主權的作法，不會換來國際尊重，只會讓中華民國的南海主權一步步被邊緣化，將對國家利益造成莫大傷害。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，從馬英九、蔡英文再到賴清德總統，對南海諸島的態度有明顯差異，太平島屬於中華民國領土，只要有侵犯我國主權的作為，外交部都該強硬表達立場。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，外交部已重申四點聲明，相信政府捍衛國家主權非常明確；有人認為應效法前總統陳水扁、馬英九親自登島宣示主權，但他認為，賴總統若去了太平島，在野黨又會質疑只是去打卡，「不管任何政黨執政，南海諸島該屬於中華民國主權的部分，政府不會退讓」。

精華 FAQ

  • 陳以信認為，賴清德政府延續蔡英文時期的低調作法，沒有積極對外主張南海主權，也未以具體行動宣示立場，長期下來恐讓中華民國主權主張被國際邊緣化。

  • 他呼籲賴清德盡快親自登上太平島，向國際社會清楚表明中華民國對南海主權的堅定立場，並延續馬英九時期建立的國際法論述與主權宣示。

  • 民進黨立院黨團表示，外交部已重申相關聲明，政府捍衛主權的態度明確；他們主張透過制度解決爭端，並強調南海諸島屬於中華民國主權部分，政府不會退讓。

賴清德 馬英九 中華民國

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