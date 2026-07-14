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新聞眼／徐錫祥代理檢察總長締兩紀錄 泰半得力邢泰釗

聯合新聞網「重磅快評」
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徐錫祥代理檢察總長迄今66天，已打破之前代理檢察總長期間的紀錄了。（本報資料照片...
徐錫祥代理檢察總長迄今66天，已打破之前代理檢察總長期間的紀錄了。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評邢泰釗追打馬英九相關案件爭議甚大，最終均無罪定讞，也連帶使徐錫祥在代理檢察總長期間，因人事與任期創下司法新紀錄。

歷經近20年，馬英九三中案終於無罪確定，馬英九基金會表示正義遲到未缺席，馬當天仍照常辦公；不過，卸任檢察總長66天的邢泰釗恐怕就不輕鬆了，他一路緊咬馬英九，洩密案一度改判，邢還記得北檢傳出罕見的歡呼聲嗎？邢一手重創檢察官形象與威信，害得徐錫祥代理檢察總長也締造了兩項司法新紀錄。

邢泰釗以「打馬悍將」形象嶄露頭角，但辦案也爭議不斷。除了馬英九教唆洩密案、三中案，新黨共諜案、向心共諜案都被認為充滿政治味，沒有一件獲得有罪判決支持；馬洩密案早已無罪確定，三中案再無罪定讞，對馬來說是遲到的正義，對邢來說則是遲到的卸任「大禮」。

邢泰釗一心想拿下馬英九，上任北檢檢察長後就針對洩密案及3中案發動猛攻。最讓人印象深刻的是，2018年5月高院審理洩密案改判馬4月徒刑，得易科罰金，據媒體報導，消息傳出後，邢辦公室竟傳出歡呼聲。

北檢隨後澄清，指絕無「歡聲雷動」、「歡呼聲達3秒」情節。到底是「討論」或「歡聲雷動」，只有在場者心裡清楚。但事隔一年多，高院更一審改判馬無罪，全案定讞，北檢顯然忘了之前說過尊重司法判決與秉持哀矜勿喜之心，痛批高院，指不同法官對相同事實做出截然不同判決，有如「初一十五不一樣」。試問，這是那門子尊重司法與哀矜勿喜？

三中案更是指標案件，邢泰釗無視三中案在扁政府時期就曾由特偵組歷經多年偵查，並於2014年以「查無不法事證」簽結，但是邢泰釗到了北檢卻突然以掌握300片錄音光碟與密帳等「關鍵新證據」，認定馬涉嫌賤賣黨產造成重大國家與政黨利益損失，冷飯再度熱炒。

結果，一、二審皆認定檢方無法證明馬英九有賤賣黨產的故意或不法意圖，決策符合商業判斷，最高法院以不符刑事妥速審判法的上訴要件為由駁回檢方上訴，全案定讞。

邢泰釗顏色鮮明，當初是民進黨國會席次過半，再加綠白合作，他才能通過人事同意權投票，若是今天，恐怕只能和徐錫祥一樣代理檢察總長。

民進黨人稱徐錫祥代理檢察總長有前例可循，話是沒錯，但前例是指曾勇夫與林偕得，前者代理總長是因為當時總長陳聰明因遭彈劾而下台，馬隨即批示由曾勇夫暫行代理，共代理55天，因轉任法務部長，代理總長一職改由另一位主任檢察官林偕得接手。

林偕得兩度代理檢察總長，第一次是接曾勇夫棒子，第二次代理是黃世銘涉洩密案下台，林臨危受命代理，直到顏大和接任，兩次都約一個月。

徐錫祥代理總長已66天，不僅創下被立法院否決後仍代理總長新例，還刷新代理期間的紀錄。紀錄得來不易，但泰半也得力於邢泰釗的「貢獻」。

精華 FAQ

  • 文章指出，邢泰釗主導追訴洩密案、三中案等案件，雖以強勢形象登場，最後卻都未獲有罪判決支持，因此被批評帶有政治色彩，辦案結果也重創檢察形象。

  • 因為徐錫祥是在被立法院否決後仍持續代理檢察總長，代理天數已達66天，不僅打破過去代理期間紀錄，也成為前所未有的人事案例。

  • 文章提到，洩密案早已無罪確定，三中案也經一、二審與最高法院程序後定讞無罪，檢方主張的故意賤賣黨產說法未被法院採信。

馬英九

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