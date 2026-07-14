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黑白集／藉公投衝選票 綠「非不為是不能」

黑白集
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立法院2025年12月審理修正公投法，納入「公投併大選」，民進黨立院黨團舉抗議標...
立法院2025年12月審理修正公投法，納入「公投併大選」，民進黨立院黨團舉抗議標語表達反對。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評民進黨一方面曾主張還權於民，一方面又反對藍白提案的公投，並指其過去也曾操作公投結合選舉，如今卻因選情考量而轉為反對。

藍白陣營提出反廢死、鞭刑、不在籍投票、重啟核電等六項公投案，若立院通過，將與年底選舉合併舉行。綠營卻批，這些公投案淪為政黨「動員選票、操作選舉」工具，刺激對立。不禁令人好笑：民進黨幹嘛這麼怕公投？

過去的民進黨是公投捍衛者。蔡政府剛上台，就以「還權於民」為由，鬆綁公投法。但2018公投綁大選，親綠提案全軍覆沒，在野黨提案全數通過。民進黨嚇得修改公投法，再把公投關回鳥籠。

民進黨現指控在野黨提公投案是為「操作選舉」，但2024年底，親綠團體也曾針對選罷法、憲訴法修法提出4個公投案，其中3個獲行政院背書。明眼人皆知，這些公投案就是為操作「大罷免綁公投」。只不過，4案都因連署人數不足，未能成案。

由此可知，藉公投衝選票，民進黨「非不為也，是不能也」。綠營所提公投案，敗多勝少；在野黨所提公投案，只要合併選舉投票，即便未達通過門檻，贊成人數也多半高於反對。此次藍提案，也多獲主流民意支持；難怪民進黨如臨大敵，只能為反對而反對。

藍白所提六項公投案，並非全無爭議；但公投的重要目的，本就是為彌補現行體制及代議制度之不足而設。民進黨反公投，反映其「與主流民意對立」態度。只要與民意站在一起，何懼公投刺激投票率？（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 內文指出，藍白陣營提出反廢死、鞭刑、不在籍投票、重啟核電等6項公投案，希望若立院通過後，能與年底選舉合併舉行，以提高投票率並擴大政治影響。

  • 作者認為民進黨過去曾以還權於民為由鬆綁公投法，但2018年公投綁大選失利後又修法限縮；同時，2024年底也曾支持親綠團體提公投，顯示其立場帶有選舉算計。

  • 作者主張公投本來就是用來補足現行體制與代議制度不足，若提案符合主流民意，就不必害怕與選舉合併；反而是民進黨反公投，反映其與民意對立。

公投 民進黨

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