我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員葛理漢驟逝 胞妹達琳被任命暫代聯邦席次

最掉漆的預謀 加州研究生張貼恐嚇殺人字條卻留下指紋

21批油品待驗／卓令1周內完成 提重新上架3原則

台灣新聞組／台北14日電
致癌油食安風暴延燒，行政院長卓榮泰13日做出5點裁示，包括一周內完成所有檢驗作業...
致癌油食安風暴延燒，行政院長卓榮泰13日做出5點裁示，包括一周內完成所有檢驗作業、提出食安法及子法修法等，強調保障消費者權益。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

中聯油品苯駢芘超標引發食安風暴，行政院要求1周內完成檢驗、加嚴下架與上架把關，並推動食安法修法強化源頭檢驗。

因應中聯油品致癌物苯駢芘超標，行政院要求4至6月油品、食品於10日全面預防性下架。行政院長卓榮泰昨天裁示，一周內完成中聯油品樣本檢驗，預防性下架產品若要重新上架，會採分源分項等原則把關，以及一周內提出食安法修法，最上游廠商從每半年自主檢驗加嚴為逐批檢驗。

食安議題延燒，台北市長蔣萬安國民黨立委要求賴清德總統召開「國安層級的食安會議」，卓榮泰今天將率官員赴立院報告及備詢；食藥署原預計昨天公布「重新上架原則」細節，但臨時表示延至今天公布。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，水落石出前，堅持問題油品不得上架；民眾黨團總召陳清龍表示，不管是下架毒油或追究業者，做不好就要換掉。民進黨立委劉建國說，經檢驗安全才重新上架，這是最基本條件。

卓榮泰昨邀集衛福部、法務部、經濟部、農業部、教育部、行政院食安辦公室及行政院消費者保護處等相關部會單位，舉行「中聯油品案」專案會議，並做出五點裁示。

卓榮泰指出，政府秉持「食安優先、風險控管、資訊透明、保障民眾權益」原則，對中聯油品採取最嚴謹處置措施，已確認的問題油品依法強制下架，其餘4月至6月生產油品及產品採預防性下架。目前中聯4月至6月所生產的29批油品中，有3批尚未出貨，有5批下游產品檢驗超標，其餘21批油品的第一層廠商相關樣本皆持續加速檢驗當中，已指示一周內完成所有檢驗，徹底確認風險程度。

卓榮泰也指示教育部，會同地方擴大追查，督導學校落實食安管理及通報，並透過校園食材登錄平台公開資訊維護校園食安。他另指示消保處與經濟部持續協調各通路業者，完善退換貨機制。

此外，立法院教育及文化委員會昨邀請衛福部次長林靜儀、行政院食品安全辦公室主任許輔等官員，就「校園食品安全把關機制及致癌油事件因應作為」進行專題報告並備詢。

林靜儀昨天表示，從中聯油品事件爆發至今，已累計下架2萬7532公噸相關產品。不過，在野黨立委質疑衛福部危機處理慢半拍，並擔心有漏網之魚，林靜儀說，出問題的同一批黃豆，和沙拉油同樣製程的產品都將全面清查。

對於衛福部質疑中聯檢體造假，中聯油脂蔣姓襄理說，官網公布的報告就是每批次油品檢驗內容，都已經公告上網，大家都看得到；公司不便回應外界質疑，將交由檢調與衛生單位查明。

此外，衛福部食藥署更新稽查及下架回收進度，統計至13日上午11時，中聯油脂回收410.4公噸，泰山好理調和油回收505.4公噸，南僑回收319.6公噸；另新增福壽花生風味精華調和油，回收243.6公噸，以及福壽不飽和大豆沙拉油回收162.4公噸。總計5批問題油，累計回收1641.4公噸。

精華 FAQ

  • 卓榮泰裁示1周內完成中聯油品樣本檢驗，確認風險程度；對已下架產品採嚴格把關，並要求教育部、消保處等單位持續追查、通報與協調退換貨機制。

  • 行政院表示，預防性下架產品若要重新上架，將採分源、分項等原則審查，必須先確認檢驗安全、風險可控，才能恢復販售，避免問題油品再流入市場。

  • 衛福部表示，事件爆發以來已累計下架2萬7532公噸相關產品；截至13日上午11時，5批問題油累計回收1641.4公噸，且仍持續清查其餘批次與下游產品。

卓榮泰 蔣萬安 國民黨

上一則

體感通膨 中研院調查：逾6成台灣人1年後生活成本看漲

下一則

立院初審 黨政軍可持股媒體1% 台灣大有望合法併凱擘

延伸閱讀

台毒油案再爆第3批問題油 中聯等4公司董座、7高層交保

台毒油案再爆第3批問題油 中聯等4公司董座、7高層交保

中聯油品檢驗報告 與下游廠結果不一致 衛福部長疑抽樣造假

中聯油品檢驗報告 與下游廠結果不一致 衛福部長疑抽樣造假
致癌油擴大下架、4公司9人列被告 藍白喊：卓榮泰下台

致癌油擴大下架、4公司9人列被告 藍白喊：卓榮泰下台
民眾罵翻 台食藥署緊急宣布：含致癌油逾2成食品下架

民眾罵翻 台食藥署緊急宣布：含致癌油逾2成食品下架

熱門新聞

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

2026-07-11 10:17
桃園林姓車主將愛車送到這家保養，沒想到卻遭負責維修車體和輪胎的林姓業務，不僅開著他的愛車載妹兜風，讓他收到多張超速罰單，追問發現車還被賣了，桃園地院依業務侵占、以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，將林姓慣犯判應執行２年，可上訴。圖／取自VR輪胎館臉書粉專

愛車送修竟收超速罰單 大膽車廠業務載妹兜風 還把車賣了

2026-07-11 11:58
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
沙烏地阿拉伯上月向台灣採購價值4,720萬美元的無人機，創歷來任何國家單月最高採購金額。 美聯社

台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元

2026-07-13 09:56
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報資料照片）

事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」

2026-07-10 02:30
彭博專欄作家溫以樂說，如果葡萄牙水手能看到今日的台灣，可能用繁榮之島來形容。路透

福爾摩沙已不足以形容台灣實力 彭博共同創辦人提議改稱

2026-07-10 14:51

超人氣

更多 >
台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡
客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告
人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理
挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的
興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬