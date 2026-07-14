21批油品待驗／卓令1周內完成 提重新上架3原則

致癌油食安風暴延燒，行政院長卓榮泰13日做出5點裁示，包括一周內完成所有檢驗作業、提出食安法及子法修法等，強調保障消費者權益。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 中聯油品苯駢芘超標引發食安風暴，行政院要求1周內完成檢驗、加嚴下架與上架把關，並推動食安法修法強化源頭檢驗。

因應中聯油品致癌物苯駢芘超標，行政院要求4至6月油品、食品於10日全面預防性下架。行政院長卓榮泰 昨天裁示，一周內完成中聯油品樣本檢驗，預防性下架產品若要重新上架，會採分源分項等原則把關，以及一周內提出食安法修法，最上游廠商從每半年自主檢驗加嚴為逐批檢驗。

食安議題延燒，台北市長蔣萬安 及國民黨 立委要求賴清德總統召開「國安層級的食安會議」，卓榮泰今天將率官員赴立院報告及備詢；食藥署原預計昨天公布「重新上架原則」細節，但臨時表示延至今天公布。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，水落石出前，堅持問題油品不得上架；民眾黨團總召陳清龍表示，不管是下架毒油或追究業者，做不好就要換掉。民進黨立委劉建國說，經檢驗安全才重新上架，這是最基本條件。

卓榮泰昨邀集衛福部、法務部、經濟部、農業部、教育部、行政院食安辦公室及行政院消費者保護處等相關部會單位，舉行「中聯油品案」專案會議，並做出五點裁示。

卓榮泰指出，政府秉持「食安優先、風險控管、資訊透明、保障民眾權益」原則，對中聯油品採取最嚴謹處置措施，已確認的問題油品依法強制下架，其餘4月至6月生產油品及產品採預防性下架。目前中聯4月至6月所生產的29批油品中，有3批尚未出貨，有5批下游產品檢驗超標，其餘21批油品的第一層廠商相關樣本皆持續加速檢驗當中，已指示一周內完成所有檢驗，徹底確認風險程度。

卓榮泰也指示教育部，會同地方擴大追查，督導學校落實食安管理及通報，並透過校園食材登錄平台公開資訊維護校園食安。他另指示消保處與經濟部持續協調各通路業者，完善退換貨機制。

此外，立法院教育及文化委員會昨邀請衛福部次長林靜儀、行政院食品安全辦公室主任許輔等官員，就「校園食品安全把關機制及致癌油事件因應作為」進行專題報告並備詢。

林靜儀昨天表示，從中聯油品事件爆發至今，已累計下架2萬7532公噸相關產品。不過，在野黨立委質疑衛福部危機處理慢半拍，並擔心有漏網之魚，林靜儀說，出問題的同一批黃豆，和沙拉油同樣製程的產品都將全面清查。

對於衛福部質疑中聯檢體造假，中聯油脂蔣姓襄理說，官網公布的報告就是每批次油品檢驗內容，都已經公告上網，大家都看得到；公司不便回應外界質疑，將交由檢調與衛生單位查明。

此外，衛福部食藥署更新稽查及下架回收進度，統計至13日上午11時，中聯油脂回收410.4公噸，泰山好理調和油回收505.4公噸，南僑回收319.6公噸；另新增福壽花生風味精華調和油，回收243.6公噸，以及福壽不飽和大豆沙拉油回收162.4公噸。總計5批問題油，累計回收1641.4公噸。