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毒油案／衛部擬重新上架 蔣萬安喊話賴總統開國安會議

台灣新聞組／台北14日電
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台北市長蔣萬安（圖）13日出席客家育成中心揭牌，媒體聯訪時提及問題油事件，蔣要賴...
台北市長蔣萬安（圖）13日出席客家育成中心揭牌，媒體聯訪時提及問題油事件，蔣要賴清德總統不能再沉默，應即刻召開國安會議，重拾民眾對食安的信心。（記者潘俊宏／攝影）

問題油風暴延燒，對於衛福部研擬重新上架規則，台北市長蔣萬安昨質疑，中央對哪個環節出問題說不出所以然，怎會這時討論重新上架？賴清德總統不能再沉默，應即刻召開國安會議，重拾民眾對食安的信心。新北市長侯友宜也說，問題油持續新增下架範圍，代表風險尚未排除，為何急著談重新上架原則，「食安，不是一手查、一手放」。

蔣萬安說重話質疑，「難道是要圖利業者？還是要護航業者？難道人民生命健康安全，在中央政府眼中，就是這麼不值錢？」他非常難以理解，食安如此重大議題，民進黨政府立場卻選擇和業者站在一起，而不是優先保護廣大消費者及民眾生命健康安全；問題油品怎麼受到汙染、整體流向、回收比率及風險是否完全排除，一切沒有釐清之前，怎麼可以談上架的問題？

蔣萬安也說，內閣官員已明確指出此一毒油案檢驗有造假情形，這不是單一檢驗不可信，是整個自主檢驗、源頭管理等環節，出現制度失靈，重創人民對食安的信心，賴總統不能再沉默，應即刻召開國安會議，召集跨部會共同解決問題，重拾民眾對食安的信心。

侯友宜表示，食藥署才表示業者在檢體上有偽造情形，接著又要討論新的批號貨品及重新上架原則，民眾恐怕會一頭霧水」，也讓地方政府在執行上有一定難度。政府該做的是把事情查清楚、資訊說明白，民眾不必在疑慮裡做購物選擇。

國民黨立委徐巧芯昨天呼籲，賴總統應立即召開國安層級食安會議，完整公布事件時間軸，向全民說明。

國民黨昨天舉行記者會，行政院食安辦前主任康照洲表示，此次事件幾乎看不到中央不定期稽查，以及食安辦主導的跨部會聯合稽查，凸顯食安三級品管制度已經鬆懈；國民黨文傳會主委陳以信也說，重新上架是否會讓消費者陷入「買也不是、不買也不是」的恐慌，政府必須嚴謹面對，不能把食安風險再交由人民承擔。

衛福部國健署前署長邱淑媞說，現行食安法已規定，業者須針對原料、半成品及成品自主檢驗，主管機關也可調整檢驗項目及周期，根本不必等待修法；產品只要有危害衛生安全之虞，業者就應主動停止製造、加工及販售，並辦理回收及通報，主管機關早已具有進場查核及抽驗權限，所謂「突襲抽查需要修法」根本毫無依據，真正問題是政府有法卻不用。

邱淑媞也說，即使未來經過檢驗符合標準，上架後仍將面臨市場信任問題，消費者到底敢不敢買？食品安全除了科學檢驗，還牽涉消費信心、商譽及後續求償等層面，十分複雜。

對在野黨質疑，行政院與食安辦昨無回應。

精華 FAQ

  • 他認為問題油的污染來源、流向、回收比率與風險是否排除都還沒釐清，此時談上架太早，甚至質疑中央是否有圖利或護航業者的疑慮。

  • 侯友宜指出，問題油持續新增下架範圍，代表風險仍未排除，政府應先把事情查清楚、資訊說明白，再談上架，否則地方執行也會陷入混亂。

  • 國民黨要求賴總統召開國安層級會議並公布時間軸；前官員則指中央稽查與跨部會聯合稽查不足，且食安法本就有查核權限，問題在於有法不執行。

蔣萬安 侯友宜 賴清德

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