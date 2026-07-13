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霸凌爭議延燒 藍委萬美玲之子佀廣洋宣布放棄國民黨提名

記者朱冠諭／桃園14日電
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國民黨立委萬美玲之子佀廣洋日前獲國民黨提名參選桃園市議員，卻因學生時期霸凌爭議延...
國民黨立委萬美玲之子佀廣洋日前獲國民黨提名參選桃園市議員，卻因學生時期霸凌爭議延燒多日，13日他發表聲明宣布放棄國民黨提名。(圖／佀廣洋提供)

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋日前獲國民黨提名參選桃園市議員，卻因學生時期霸凌爭議延燒多日，13日他發表聲明宣布放棄國民黨提名，強調不願個人事件造成黨內同志、長官困擾，也避免影響選戰布局，未來仍將繼續勤走基層、傾聽民意，以更謙卑的態度反省檢討。

佀廣洋表示，自宣布參選以來，社會各界對他學生時期有許多質疑與批評，甚至把過去的他描述成無惡不赦的壞孩子，即便有諸多與事實不符的描述，他仍以負責的態度致歉、澄清，但很遺憾相關攻擊並未停歇。

佀廣洋說，學生時期犯的錯，母親的嚴厲責備讓他傷心難過，老師的嚴詞訓誡與苦心教誨，也都讓他非常後悔，不斷深自反省與檢討，更感謝他們沒有放棄當時叛逆犯錯的孩子。

佀廣洋指出，大學畢業後投入公共服務，5年多來協助處理將近2000件選民服務案件，面對每一位前來陳情的鄉親，都盡力傾聽、認真協助，希望用同理心理解他們的困難、用實際行動解決問題，也始終提醒自己，要做一個比昨天更成熟、更有責任感的人。

佀廣洋強調，為了不讓個人事件造成黨內同志、長官的困擾，更避免影響選戰布局，他決定放棄中國國民黨提名，繼續勤走基層、傾聽民意、謙卑反省檢討。

佀廣洋表示，最後要再次感謝一路以來關心他、支持他、相信他的每一位長輩、朋友與鄉親，因為大家的鼓勵，他才有勇氣面對所有批評與挑戰；未來會以更加謙卑的態度、更加踏實的行動繼續努力，不讓支持他的人失望。

精華 FAQ

  • 他表示，自己因學生時期霸凌爭議引發社會關注，擔心個人事件持續延燒會造成黨內同志與長官困擾，也可能影響整體選戰布局，因此決定放棄國民黨提名。

  • 他指出，外界對他學生時期有許多質疑與批評，甚至出現與事實不符的描述；雖然已負責任地致歉、澄清，但相關攻擊仍未停止，讓他做出放棄提名的決定。

  • 佀廣洋表示，大學畢業後已投入公共服務5年多，協助處理近2000件選民服務案件，未來仍會繼續勤走基層、傾聽民意，並以更謙卑的態度反省檢討、踏實努力。

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