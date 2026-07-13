卓榮泰帶沈伯洋、高嘉瑜視察台北內湖 挨批滿腦子選舉

巴威颱風襲台前夕，行政院長卓榮泰偕同民進黨台北市長參選人沈伯洋以及北市議員參選人高嘉瑜，前往台北市內湖區視察，引起外界質疑選戰氣味濃厚。對此，國民黨立委賴士葆批，「民進黨好好顧民生，不要滿腦子選舉很難嗎？」（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 巴威颱風來襲前，卓榮泰赴內湖視察防災並帶黨籍參選人同行，遭藍營質疑有助選之嫌，最後因住戶回應清溝情況而讓攻防翻車。

巴威颱風襲台前夕，行政院長卓榮泰 偕同民進黨台北市長參選人沈伯洋 以及台北市議員參選人高嘉瑜，前往台北市內湖區視察，引起外界質疑選戰氣味濃厚。對此，國民黨 立委賴士葆批，「民進黨好好顧民生，不要滿腦子選舉很難嗎？」

卓榮泰視察內湖區陽光抽水站時稱，「自己也是台北市選民，此行也是來陳情的。」引發國民黨質疑，卓榮泰此行究竟是視察防災、了解地方需求，還是替黨籍參選人站台助選？若行政院已掌握相關治水資料或改善方案，應透過正式行政程序與台北市政府溝通，建立中央、地方合作機制，而非帶著參選人到場評論地方施政，營造政治攻防氛圍。

賴士葆昨天表示，卓榮泰把行政院當成競選總部，颱風來臨前帶著候選人去內湖陳情，忘記自己就是國家最高行政長官，要陳情何不自己解決？更讓高嘉瑜挖洞給民眾，故意放陷阱沒想到自己出包遭網友炎上，民進黨好好顧民生，不要滿腦子選舉很難嗎？

巴威颱風襲台前夕，卓榮泰視察氣象署再三強調，地方政府趁風雨來前要反覆確認側溝清淤，「比如台北內湖地區，因為我住內湖，我是受災民之一」；9日全台備災之際，行政院下午突然通知卓榮泰將視察內湖地區防颱整備及抽水站準備概況；同一時間，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋也通知媒體，將陪同卓榮泰視察。

現場不僅藍營立委李彥秀追問沒收到通知，更上演高嘉瑜追問內湖住戶：「市府有沒有來清水溝？」沒想到卻得到住戶肯定說「有」，還說「颱風前來了好多次」，讓民進黨這場設計原本要「洗臉」蔣萬安的戲碼當場翻車，被網路戲稱「弄巧成卓」。