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綠7/19改選中常委 英妃邁蘇擬結盟抗泛賴系

記者黃婉婷／台北13日電
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兼任民進黨黨主席的賴清德總統，將在全代會授旗給19位縣市長參選人，下達年底輔選令...
兼任民進黨黨主席的賴清德總統，將在全代會授旗給19位縣市長參選人，下達年底輔選令。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

民進黨全代會將改選中常委，泛賴系力拚擴大優勢，非賴陣營則結盟守住席次，雙方圍繞最後1席展開權力角力。

民進黨全代會周日（19日）登場，兼任黨主席的賴清德總統將授旗給19位縣市長參選人，向全黨下達年底輔選令，營造勝選氣勢；適逢改選中常委，派系之間暗潮洶湧。黨內評估，泛賴系確定能拿下過半中常委席次，但「英妃邁蘇」也有意結盟維持現有席次，一場攸關權力重組的「面子之爭」正激烈上演。

民進黨593席全國黨代表將先選出30席中執委後，再從30席中執委選出10席中常委；理論上3席中執委能投出1席中常委，因此各派系無不精算票源，英系更傳出身兼「當然黨代表」的直轄市議員辭去黨職、補自己人，力求「選票最大化」。

目前10席票選中常委中，以新潮流為主幹，結合正國會、綠色友誼、湧言會及民主活水的泛賴系共有6席，非賴勢力的英系（包括高雄市長陳其邁）、蘇系、陳亭妃系統則握有4席。泛賴系意圖擴大優勢，將現有「6比4」的權力格局，推向「7比3」的絕對多數，非賴勢力則力求結盟，鞏固現有版圖，守住關鍵席次。

當前的「6比4」格局，源於2024年全代會的一場意外，因鄭文燦系統代表投下廢票，導致相同票數的陳亭妃、洪申翰、林宜瑾、蘇治芬須4人抽3席，意外讓新潮流系痛失1席。據了解，這回新潮流捲土重來，鄭文燦系統力求零閃失，盼重新拿回3席中常委。

非賴陣營也非省油的燈，據了解，現任中常委陳亭妃陣營評估年底順利當選台南市長成為當然中常委，因此改推胞妹、台南市議員陳怡珍爭取，此次改選擬與英系或其他系統合作，搶下1席中常委。

綜合派系推估，10席中常委中，已有9席格局相對明朗，真正決勝在於「最後1席」，就看會由泛賴系奪下，還是非賴勢力取得。戰況激烈下，屆時可能出現兩年前多人同票、需要抽籤的局面，但整體而言，主導權仍以泛賴系奪下的可能性較高。

民進黨人士指出，全代會上的中常委改選只能算是「面子之爭」，因為泛賴系仍掌握過半中常委席次；對賴清德而言，真正考驗會落在年底地方選舉，若選戰結果不佳，目前「黨權一把抓」將實質面對非賴系統的壓力。

精華 FAQ

  • 賴清德將在全代會授旗給19位縣市長參選人，向全黨下達年底輔選令，藉此凝聚士氣並營造勝選氣勢；同時，中常委改選也成為派系角力的重點。

  • 目前10席票選中常委中，泛賴系以新潮流為主，結合正國會、綠色友誼、湧言會與民主活水，共有6席；非賴勢力則由英系、蘇系與陳亭妃系統合計握有4席。

  • 因為泛賴系想把現有6比4推進到7比3，進一步穩固黨內主導權；非賴陣營則希望透過結盟守住席次，真正勝負可能落在最後1席，甚至重演抽籤局面。

民進黨 賴清德 陳其邁

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