新聞眼╱颱風假政治學 別寄託在「長官英明」

颱風巴威來勢洶洶，10日晚基隆風雨尚不明顯，廟口夜市部分攤商還是決定歇業防颱，整體人潮也較往常稀少，但仍有不少民眾趁颱風假出門遊玩。（記者許正宏／攝影）

每逢颱風逼近，大家就開始猜「明天會不會放颱風假」，各縣市無論是否宣布停班停課，都難逃被檢視。於是，每一次颱風都像一次政治測驗，每一位地方首長，都像在參加一次沒有標準答案的考試。為何數十年來始終不見有更科學的作法？

台灣並非沒有停班停課作業基準，也不是沒有風力、雨量等客觀數據。然而，真正決定是否停班停課的最後一哩路，仍由各地方政府依「天然災害停止上班及上課作業辦法」綜合判斷。結果就是，每逢颱風，外界討論的不再是科學數據，而是哪位首長敢放、哪位首長不敢放。若當年適逢選舉，地方首長的決定更容易被解讀為受到政治壓力影響。

放眼國際，多數國家與地區都努力降低人治色彩。香港多年來依熱帶氣旋 警告信號運作，當八號或以上熱帶氣旋警告信號生效時，政府機關、學校及企業依既有機制停止正常運作；日本有氣象廳的警報等級，依交通停駛、地方災情及學校、企業既有規範因應；美國由國家颶風中心提供預報及警報，各州及地方政府依災情發布撤離命令及相關應變措施。制度不同，共同原則都是讓決策盡可能建立在客觀條件上。

當然，台灣無法完全複製其他國家的制度。特殊的地形讓風雨分布極不平均，要求中央一紙命令決定全台是否停班停課，既不切實際，也忽略地方自治精神，但這不代表中央就沒有責任。中央掌握最完整的氣象預報與跨部會災害資訊，理應建立更精細、更透明、更具一致性的決策模型，例如將即時風速、累積雨量、淹水潛勢、土石流警戒、公共運輸停駛情形、生活圈交通影響等因素，整合成一套公開的風險評估機制，提供地方政府作為決策依據，降低決策過度依賴首長裁量權引發的爭議。

此外，制度也必須跟上人民生活型態。今天多數人早已跨縣市工作、就學，一個生活圈可能橫跨三、四個行政區。一邊放假、一邊照常上班，不只企業難以調度，家長更面臨孩子接送、托育等現實困境。現行部分共同生活圈已建立協調機制，但仍缺乏全國一致，更制度化且透明的協調原則。

氣象預報本來就存在不確定性，防災決策更是在有限資訊下管理風險。社會不應事後只看「今天有沒有下雨」，就論斷宣布放假是否正確，而應檢視政府是否依據當時最完整、最科學的資訊做出判斷。

成熟的政府，不該讓地方首面對颱風時陷入「放也不是、不放也不是」的天人交戰；成熟的社會，也不該把公共安全寄託在「長官英明」。民眾更該明白，颱風假從來不是賺到一天假期。當政府決定停班停課，代表的是災害風險已達必須提高警戒的程度。民眾少一點休閒打卡，多一點防災準備，才不會辜負放假的初衷。