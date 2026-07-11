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黑白集/不懂「柳樹理論」為何物 卓榮泰施政只想硬幹

黑白集
巴威颱風來襲前，行政院長卓榮泰（中）9日突跑去北市內湖金龍路和港墘抽水站視察，還...
巴威颱風來襲前，行政院長卓榮泰（中）9日突跑去北市內湖金龍路和港墘抽水站視察，還說自己是內湖選民是「來陳情的」，擺明要給蔣萬安下馬威。（記者胡經周／攝影）

台股一路衝，牽動金融信用過度擴張。央行總裁楊金龍被問到這個問題，呼籲民眾買股投資，切勿過度槓桿。對於外資匯出引發台幣貶值，他引「柳樹理論」為喻，稱匯率要像柳樹一樣能擺動，卻能避免波動過大。

「柳樹理論」是前央行總裁彭淮南的外匯管理哲學。其理念是：熱錢就像風，匯率就像樹；彈性的匯率政策就像柔軟的柳樹會隨風搖擺，在颱風來襲時避免被吹折。背後的智慧則是，利用動態穩定的調節，保護台灣這種小型經濟體的安全。楊金龍顯深得箇中三昧。

行政院長卓榮泰處事，則全然不知柳樹理論為何物，他一向來硬的。巴威來襲前，卓榮泰突跑去內湖金龍路和港墘抽水站視察，並找綠營市長參選人沈伯洋及地方議員陪同，擺明是要給蔣萬安下馬威。他還說，自己是內湖選民，今天是「來陳情的」。堂堂行政院長，把自己矮化成小裡小氣的助選員，渾然忘了防颱是全國民眾的大事。「陳情」這種話，也虧他說得出口。

面對朝小野大，卓榮泰卻一直在國會裝老大，立院通過的法案，他硬是以不副署、釋憲、拒絕執行等手段杯葛。他滿腦子不是在想如何解決問題，而是在想如何給別人難堪。當人民希望他以「院長」高度率領防災時，他卻以「選民」姿態跑去內湖示威，真有夠離譜！大罷免那樣慘敗，卓榮泰想想柳樹理論吧！(轉載自聯合報)

精華 FAQ

  • 文中將柳樹理論解釋為匯率政策應保有彈性，像柳樹隨風擺動般調節外部衝擊，避免熱錢與市場波動把小型經濟體吹折，強調動態穩定與安全防護。

  • 作者認為卓榮泰在巴威來襲前赴內湖視察，還找綠營人士陪同，像是在替選舉造勢，而不是以行政院長高度處理防災，甚至自稱來陳情，顯得失格。

  • 內文批評他面對朝小野大仍硬碰硬，對立院通過法案採取不副署、釋憲、拒絕執行等方式杯葛，顯示其重點不在解決問題，而在讓對手難堪。

央行 卓榮泰

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