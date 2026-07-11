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6大公投案成形 藍白重啟核電、安樂死拚下周逕付二讀

台灣新聞組／台北11日電
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隨著公投提案時間逼近，國民黨、民眾黨14日將壓線提出「重啟核能」、「安樂死」公投...
隨著公投提案時間逼近，國民黨、民眾黨14日將壓線提出「重啟核能」、「安樂死」公投，剩下二讀前關鍵一個月的協商拉扯。(本報資料照片)

在野陣營力拚年底公投綁大選衝高投票率，藍白黨團分別提出的「反廢死」、「鞭刑」、「交通罰鍰投入交通建設」、「移轉投票」四案均已逕付二讀；國民黨立法院黨團將於下周二在院會提出「重啟核電」公投，民眾黨立法院黨團也將再提「安樂死」公投，盼壓線逕付二讀。因兩黨對彼此部分議題仍有異議，未來一個月為協商整合關鍵期。

國民黨主席鄭麗文日前透露，將提出重啟核電公投，國民黨團預計14日院會提出。民眾黨團也將多提一項安樂死公投，主文內容為「您是否同意政府應將『安樂死』法制化，以保障生命自主權為前提，提供『罹患難以治癒之疾病』與『承受難以忍受痛苦』者，在制度配套規範下，可依其自主意志達到尊嚴善終？」

民眾黨前主席柯文哲昨晚接受「政治一點明」節目專訪表示，「我不是說安樂死可以解決所有問題，但它就是一個問題。」當長照、安寧照護等制度仍有不足，社會就不應迴避討論安樂死。

民眾黨團原擬於昨日院會提出新公投案，因颱風停班停課，順延至14日院會提出並逕付二讀。隨著重啟核電與安樂死兩案加入，在野黨六大公投案成形，藍白也將展開後續整合。

據了解，針對安樂死公投，部分藍委認為涉及宗教信仰、醫學倫理及制度設計等議題，仍須審慎討論。至於移轉投票案，則可能牽動國民黨部分縣市選票結構；有藍委主張，可先讓公投案通過，交由民意決定，畢竟即使公投過關，後續仍須完成修法，未必影響2028年選舉。

至於國民黨所提三項公投案，不具名白委表示，黨內高度支持重啟核電，但對鞭刑案持保留意見，主要考量人權、法治及社會接受度等因素；柯文哲昨表示，台灣目前最大的問題是司法公信力不足，若再推動鞭刑等高強度刑罰，恐怕是本末倒置。

一名民眾黨立委指出，未來有近一個月時間可以觀察社會反應及各項公投支持度，屆時再由兩黨共同討論調整，目前尚未決定最終保留案數。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，不管是反廢死、鞭刑、交通建設、移轉投票，還是下周要提的重啟核電，甚至其他政黨提出的相關議題，都是社會長期討論、人民高度關心的公共政策。

而民進黨立委陳冠廷去年8月已提出「安樂死法」草案，交付社會福利及衛生環境委員會審查，至今辦完兩場公聽會，陳冠廷喊話盼召委能盡速排審。

陳冠廷版安樂死草案去年8月提案後，在8月15日付委，迄今11個月。陳冠廷表示，法案付委審查後，後續仍待委員會召委排入議程，他希望能讓各界關注已久的議題進入立法程序，透過逐條討論，釐清制度設計與相關配套。

為凝聚社會共識，陳冠廷已在立法院辦兩場公聽會，其中第二場有跨黨派立法委員出席；此外，陳冠廷辦公室舉辦約五場系列座談，邀集醫界、法界、學者及相關團體交換意見，討論病人自主、生命權保障、醫療倫理、醫師責任等機制。

陳冠廷表示，安樂死議題在社會上確實存在不同聲音，立法院更應啟動實質審查，「安樂死涉及生命尊嚴，立法過程必須審慎，卻不能因議題困難或具有爭議便長期迴避」。回顧推動歷程，民眾黨立法院黨團曾於2020年提出「尊嚴善終法」草案；提案指出，國家應積極保障病人醫療自主權，包含請求醫師協助自殺及自願積極安樂死的權利，最終僅通過初審，沒能三讀立法。

時任民眾黨立委的國立中山大學政治經濟系兼任教授張其祿指出，主要困難點在於安樂死制度涉及大量配套，醫療端主要職責是救人，若涉及協助終止生命，必須釐清判斷標準、執行程序，醫師、本人或家屬擔任角色，都是關鍵問題。

張其祿指出，安樂死若要真正合法化，不是提出單一法案即可，真正核心在衛福部等行政機關提出完整研議方向，分階段推動；他也說，此次公投是推動安樂死入法的契機，可透過人民啟動社會討論，要求主管機關正視問題。

今年4月也有民眾在公共政策網路參與平台提案推動安樂死合法化，最終未能通過連署門檻，有不少民眾留言表示，安樂死賦予患者尊嚴善終的權利。

在野提6公投拚綁大選 製表／王小萌、張曼蘋
在野提6公投拚綁大選 製表／王小萌、張曼蘋

精華 FAQ

  • 已逕付二讀的有反廢死、鞭刑、交通罰鍰投入交通建設、移轉投票4案；國民黨下周將提重啟核電，民眾黨也將再提安樂死公投，合計形成6大公投案。

  • 民眾黨對鞭刑案持保留，認為涉及人權、法治與社會接受度；國民黨部分藍委對安樂死也認為須審慎處理，因牽涉宗教、醫學倫理與制度設計等敏感議題。

  • 陳冠廷去年8月已提安樂死法草案並付委，至今辦過2場公聽會，另舉辦約5場座談蒐集醫界、法界與學者意見，盼召委盡速排審，讓法案進入實質逐條討論。

公投 安樂死 鄭麗文

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