我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

李鍾碩、IU分手了 4年戀情畫下句點 公司證實：回到前後輩關係

食安風暴 地方反擊 衛福部長遭批「混淆視聽」

台灣新聞組／台北10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
衛福部長石崇良（圖）點名桃園、台中副市長關切「下架產品何時可重新上架」，桃園市副...
衛福部長石崇良（圖）點名桃園、台中副市長關切「下架產品何時可重新上架」，桃園市副市長王明鉅（左圖）怒批「混淆視聽」。（記者許正宏／攝影）

致癌油食安風暴延燒，各地忙預防性下架遭波及產品，衛福部長石崇良昨天點名桃園、台中副市長，在行政院會上關切「下架產品何時可重新上架」。桃園市副市長王明鉅批評「衛福部混淆視聽」，桃園市府公開聲明，石崇良扭曲專業，帶風向轉移中央食安管理失靈，已不適任。台中市副市長黃國榮說，部長大概口誤，他並未詢問。

衛福部長石崇良點名桃園、台中副市長關切「下架產品何時可重新上架」，桃園市副市長王...
衛福部長石崇良點名桃園、台中副市長關切「下架產品何時可重新上架」，桃園市副市長王明鉅（圖）怒批「混淆視聽」。（本報資料照片）

石崇良昨中午在行政院會後受訪時，提及近日台北市、台中市、桃園市強烈要求所有問題油脂商品須全面下架，但當衛福部宣布擴大預防性下架時，桃園市與台中市的列席代表卻詢問何時能再上架，令他非常訝異。

石強調，在確保安全、檢驗清楚前，不會讓民眾有暴露的風險，何時上架須待調查進度跟檢驗結果再宣布。衛福部會後說明，台中表示要求全面下架，桃園則反映業者也有生計的問題。石崇良受訪後不久，台中市議會民進黨團總召周永鴻發布新聞稿，批評台中市府前面喊下架，後面問上架，標準前後不一。

王明鉅昨還原現場，他發言重點為理論上每批油品應自主檢驗，但看不出中聯油脂的檢驗頻率、項目是否符合中央規定？衛福部應說明清楚。

王強調，大規模預防性下架有必要，但多數為消費端產品，若經檢驗確認未含致癌物，是否可能重新上架？但中央檢驗量能有限，他希望中央正視檢驗量能不足，並盡速提升，石崇良的說法「是在混淆視聽」。

桃園市政府表示，大規模產品預防性下架後，是否須建立重新上架機制？中央應回答問題，不該簡化為替業者辯護、關切何時重新上架；石崇良應據實轉述院會討論，卻刻意扭曲發言，中央首長以政治攻防取代專業治理，已不適任當前職務。

「部長可能是口誤，我並沒有詢問。」黃國榮表示，他昨提出兩點建議，中央應制定更嚴格的源頭查驗與風險管理，其次明確規範業者，檢驗異常應立即通報主管機關，並預防性下架。

中央先前僅公告下架「特定」批號、有效日期的問題油，高雄市長陳其邁擴大下架範圍，昨天宣布不論批號、規格、效期、販售通路或用途，市面由泰山、福懋油、福壽生產的18項油品，全市一律於今凌晨零時起禁止販售並下架。

精華 FAQ

  • 他表示，兩市在衛福部擴大預防性下架後，曾詢問問題油脂商品何時可重新上架，因此對地方的反應感到訝異，並強調未確認安全前不會讓民眾接觸風險。

  • 王明鉅認為自己在會中重點是要求中央說清楚檢驗頻率與項目，並主張若確認不含致癌物，應思考重新上架機制；他批評石崇良扭曲發言，轉移中央管理失靈焦點。

  • 黃國榮表示部長可能是口誤，因為他並沒有詢問何時上架；他當時主要建議中央加強源頭查驗與風險管理，並要求業者在檢驗異常時立即通報並預防性下架。

上一則

量化指標取代創新精神 中研院院士缺額逾半 陷人才斷層

下一則

中研院19名新院士 11位是女性史上最多 清大物理神人班有3院士

延伸閱讀

民眾罵翻 台食藥署緊急宣布：含致癌油逾2成食品下架

民眾罵翻 台食藥署緊急宣布：含致癌油逾2成食品下架
在野轟卓榮泰蓋牌毒油 石崇良鬆口道歉 總統點名辦中聯

在野轟卓榮泰蓋牌毒油 石崇良鬆口道歉 總統點名辦中聯
毒油風暴 蔣萬安批賴、卓愧對民眾信任 宛如地溝油重演

毒油風暴 蔣萬安批賴、卓愧對民眾信任 宛如地溝油重演
毒油襲台 賴清德喊究責 在野點名衛福部、食藥署

毒油襲台 賴清德喊究責 在野點名衛福部、食藥署

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
強颱巴威預估路徑。(擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」)

強颱巴威3劇本：擦邊、西北颱、登陸台灣 未來36小時關鍵

2026-07-08 09:22
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

2026-07-02 00:37
李艷秋分享最近重訓的照片。圖／摘自臉書

傳無法行走、變成農婦 68歲李艷秋曝近況：我真的很好

2026-07-05 15:06
印太戰略智庫執行長矢板明夫6日在台中遭揮拳攻擊臉部，警方約下午4時於台中國際機場攔截逮捕正擬搭機離境的涉案廖姓男子（白衣者），並帶回台中市警察局第六分局偵辦。（民眾提供）中央社

男攻擊矢板明夫後擬搭機離境 警台中機場逮獲

2026-07-06 09:54
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

郭台銘抓包密會女球友「停不下來」 兩性專家揭「愈阻止愈靠近」

2026-07-08 23:58

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬
數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心

數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心