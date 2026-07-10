食安風暴 地方反擊 衛福部長遭批「混淆視聽」

衛福部長石崇良（圖）點名桃園、台中副市長關切「下架產品何時可重新上架」，桃園市副市長王明鉅（左圖）怒批「混淆視聽」。（記者許正宏／攝影）

致癌油食安風暴延燒，各地忙預防性下架遭波及產品，衛福部長石崇良昨天點名桃園、台中副市長，在行政院會上關切「下架產品何時可重新上架」。桃園市副市長王明鉅批評「衛福部混淆視聽」，桃園市府公開聲明，石崇良扭曲專業，帶風向轉移中央食安管理失靈，已不適任。台中市副市長黃國榮說，部長大概口誤，他並未詢問。 衛福部長石崇良點名桃園、台中副市長關切「下架產品何時可重新上架」，桃園市副市長王明鉅（圖）怒批「混淆視聽」。（本報資料照片）

石崇良昨中午在行政院會後受訪時，提及近日台北市、台中市、桃園市強烈要求所有問題油脂商品須全面下架，但當衛福部宣布擴大預防性下架時，桃園市與台中市的列席代表卻詢問何時能再上架，令他非常訝異。

石強調，在確保安全、檢驗清楚前，不會讓民眾有暴露的風險，何時上架須待調查進度跟檢驗結果再宣布。衛福部會後說明，台中表示要求全面下架，桃園則反映業者也有生計的問題。石崇良受訪後不久，台中市議會民進黨團總召周永鴻發布新聞稿，批評台中市府前面喊下架，後面問上架，標準前後不一。

王明鉅昨還原現場，他發言重點為理論上每批油品應自主檢驗，但看不出中聯油脂的檢驗頻率、項目是否符合中央規定？衛福部應說明清楚。

王強調，大規模預防性下架有必要，但多數為消費端產品，若經檢驗確認未含致癌物，是否可能重新上架？但中央檢驗量能有限，他希望中央正視檢驗量能不足，並盡速提升，石崇良的說法「是在混淆視聽」。

桃園市政府表示，大規模產品預防性下架後，是否須建立重新上架機制？中央應回答問題，不該簡化為替業者辯護、關切何時重新上架；石崇良應據實轉述院會討論，卻刻意扭曲發言，中央首長以政治攻防取代專業治理，已不適任當前職務。

「部長可能是口誤，我並沒有詢問。」黃國榮表示，他昨提出兩點建議，中央應制定更嚴格的源頭查驗與風險管理，其次明確規範業者，檢驗異常應立即通報主管機關，並預防性下架。

中央先前僅公告下架「特定」批號、有效日期的問題油，高雄市長陳其邁擴大下架範圍，昨天宣布不論批號、規格、效期、販售通路或用途，市面由泰山、福懋油、福壽生產的18項油品，全市一律於今凌晨零時起禁止販售並下架。