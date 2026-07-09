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重啟核電、安樂死公投14日壓線逕付二讀 藍白六大案進入關鍵整合期

記者王小萌／台北即時報導
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隨著公投提案時間逼近，國民黨、民眾黨下周二將壓線提出「重啟核能」、「安樂死」公投...
隨著公投提案時間逼近，國民黨、民眾黨下周二將壓線提出「重啟核能」、「安樂死」公投，剩下二讀前關鍵一個月的協商拉扯。(聯合報系資料照)

在野黨力拚年底「公投綁大選」以提升投票率，藍白提出的「鞭刑」、「反廢死」、「交通罰鍰投入交通建設」、「移轉投票」公投案已逕付二讀，國民黨立法院黨團將在下周二提出「重啟核電」案。民眾黨團也擬多提一案「安樂死」公投，預計同核電案在下週二立法院院會拚逕付二讀。

國民黨主席鄭麗文日前透露，將提出「重啟核電」公投，國民黨團預計於下周二院會提出。據了解，民眾黨團也將多提一項「安樂死」公投，主文內容為「您是否同意政府應將『安樂死』法制化，以保障生命自主權為前提，提供『罹患難以治癒之疾病』與『承受難以忍受痛苦』者，在制度配套規範下，可依其自主意志達到尊嚴善終？」

民眾黨過去就關注安樂死議題，2020年曾提出「尊嚴善終法」草案，主張以「尊嚴善終」及「自主選擇」為核心。今年4月，民眾黨團也舉辦公聽會，邀集各界檢視台灣推動安樂死專法的可能性。黨內人士指出，民眾黨近幾個月針對多項公投議題進行民調，其中安樂死議題獲得較高民意支持。

民眾黨團原訂於今日院會中提出「安樂死」公投，但因適逢颱風停班停課，因此改為下周二（14）日院會中提出並逕付二讀。黨內人士表示，安樂死是攸關生命自主與尊嚴善終的重要公共議題，獲黨內委員高度共識，值得率先提出供社會討論。後續還有一個月時間，可讓兩黨就公投議題案數做討論。

隨著「重啟核電」及「安樂死」公投案加入，在野六大公投案正式成形。不過，包括「鞭刑」、「移轉投票」等公投案，藍白陣營內部仍有不同意見，接下來一個月將是協商整合的關鍵期。雙方如何就各項公投與推動策略展開拉鋸、能否凝聚共識，推出有助於大選的公投議題，仍有待進一步協商整合。

精華 FAQ

  • 主要目的是力拚年底「公投綁大選」，藉由提高公投與選舉同時舉行的投票熱度，進一步拉升投票率，也讓在野陣營的政治訴求更容易擴散。

  • 目前「鞭刑」、「反廢死」、「交通罰鍰投入交通建設」、「移轉投票」已逕付二讀；國民黨將提「重啟核電」，民眾黨則擬提「安樂死」公投，預計14日院會再送審。

  • 因為藍白陣營對鞭刑、移轉投票等議題仍有不同意見，是否要維持6案、如何排序與整合策略都未定；接下來一個月將決定能否凝聚共識，推出更有利選戰的版本。

公投 安樂死 鄭麗文

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