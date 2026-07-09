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黑白集／小心，民眾正看著你們

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經濟部長龔明鑫被拍到輔選時，車輛直接臨停在會場附近轉彎紅線上。（本報資料照片）
經濟部長龔明鑫被拍到輔選時，車輛直接臨停在會場附近轉彎紅線上。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

龔明鑫與鄭英耀赴新竹助選時違停壓線遭民眾拍下並檢舉，警方也依法開罰，事件引發對政務官守法與民眾監督公權力的討論。

距大選還有五個月，選戰已打得不可開交，不少政務官都下鄉助選。上周末，經濟部長龔明鑫和教育部長鄭英耀去新竹市幫綠營莊競程站台，兩人的車輛直接臨停在會場附近轉彎紅線上，大剌剌地壓著行人穿越道。這一幕，被目擊民眾拍照錄影並放上Threads平台，再經媒體轉載，引起熱議並遭告發。

鄭英耀先前請假不出席立法院審查會，卻跑到彰化陪綠營候選人陳素月跑行程，已引發一陣撻伐。這回他又在新竹惹議，挨批帶頭違法擋住斑馬線，教長的不光彩紀錄再添一筆。龔明鑫則是臨時替補因毒油案焦頭爛額的衛福部長石崇良上陣，一現身，便被踢爆個大違規。誰教這些政務官平時太不講究規矩！

老實說，對於政黨惡鬥或選舉煙硝，大家都煩透了。鄭英耀和龔明鑫違規慘遭活逮，並不是誰設的局、把的風，就是剛好被路過的民眾撞見拍下，影片一流傳，就串流成民意。更有趣的是，有媒體人呼籲警方應該開單，就有民眾提出線上檢舉；警分局隨即製單，對車主開罰300至600元（台幣）。

儘管被罰的是租賃公司，但兩名部長是惹議當事人，使整起事件出現一種超乎框架的趣味。以前都是「官罰民」，但現在「官員違規與庶民同罪」，民眾一樣可以檢舉違規官員。時代不同了，官員請小心，民眾正看著你們呢！（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 報導聚焦經濟部長龔明鑫與教育部長鄭英耀到新竹替綠營候選人站台時，車輛違停在紅線並壓住行人穿越道，畫面被民眾拍下後在網路流傳，引發社會批評與告發。

  • 影片先在Threads流傳，接著被媒體轉載擴大討論，之後又有人提出線上檢舉，警方隨即製單處理，最後對車主開出300至600元的罰單。

  • 文章認為過去常見的是官員管民眾，如今情況已不同，官員若違規也會被民眾檢舉與檢視；在社群媒體與即時舉報下，公職人物更應守法自律。

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