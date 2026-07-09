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最高院駁回檢上訴…三中案纏訟8年 馬英九無罪確定

記者林孟潔／台北9日電
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纏訟8年的「三中案」，最高法院8日駁回檢方上訴，前總統馬英九（中）無罪確定。（本...
纏訟8年的「三中案」，最高法院8日駁回檢方上訴，前總統馬英九（中）無罪確定。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

纏訟8年的三中案經最高法院駁回檢方上訴後定讞，前總統馬英九無罪確定，法院並認定檢方上訴不符速審法要件。

前總統馬英九被控擔任國民黨黨主席期間賤賣中視、中影、中廣及舊中央黨部大樓，讓國民黨損害72.9億元（台幣，下同），台北地檢署依證券交易法等罪嫌起訴馬等人，一、二審均判馬無罪。檢方上訴，最高法院昨駁回，纏訟8年的「三中案」，馬無罪確定。

依速審法規定，檢方針對一、二審獲判無罪的被告，必須有判決適用法令牴觸憲法、違背司法院解釋或判例等理由，才能上訴第三審。馬英九一、二審均判無罪，高檢署上訴理由被最高法院認定不符速審法要件，判決駁回。

三中案從扁政府時期被告發，歷經高檢署查黑中心、最高檢察署特偵組，地毯式清查多年，特偵組原以查無不法事證簽結；蔡英文總統上任後，台北地檢署在2017年重啟調查，隔年起訴馬英九等人，除了檢方調查結果大逆轉引發質疑外，偵辦期間多次由特定媒體披露調查內容，同樣引起不少抨擊。

馬英九卸任總統後，先後被北檢起訴洩密及三中案，兩案最後都缺乏足夠證據說服法官，獲法院判決無罪確定，成為檢方近年來遭質疑公正性的指標案件。

北檢2018年7月10日起訴馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清、前立委蔡正元、蔡妻子洪菱霙、蔡正元岳父洪信行共6人，並針對馬英九、張哲琛、汪海清3人建請法院從重量刑；但法院審理結果，除蔡正元外，其他5人均獲最高法院判決無罪確定。

唯一被判有罪的是前立委蔡正元，他所控業務侵占罪部分，二審判刑3年6月定讞，已入監服刑；蔡另被控商業會計法不為記錄致生不實罪，一、二審判6月得易科罰金之刑，上訴後最高法院昨駁回，全案定讞。

北檢當初指控馬英九等6人處分華夏公司、中視、中廣、中影股權交易及舊黨部大樓交易不合營業常規，造成國民黨損失72.9億元。

但一、二審都認定缺乏足夠證據顯示馬英九、張哲琛與汪海清三人有違背職務、導致國民黨受損害的行為，在中視股權交易部分，張哲琛與汪海清也沒有違反營業常規，歷審均獲判無罪。

精華 FAQ

  • 最高法院駁回檢方上訴後，三中案全案定讞，前總統馬英九維持一、二審無罪結果，正式無罪確定。法院認為檢方上訴理由不符速審法第三審要件。

  • 依速審法規定，對一、二審都判無罪的被告，檢方須提出判決違反憲法、司法院解釋或判例等理由才能上訴。最高法院認定本案不符要件，因此駁回。

  • 北檢2018年起訴馬英九、張哲琛、汪海清、蔡正元、洪菱霙與洪信行共6人。除蔡正元外，其餘5人都獲無罪確定；蔡正元部分則有罪定讞並已入監。

蔡英文 國民黨 馬英九

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