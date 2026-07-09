在野轟卓榮泰蓋牌毒油 石崇良鬆口道歉 總統點名辦中聯

「毒油害台、院長下台」，多名國民黨立委8日上午於立法院社福及衛環委員會雙手舉牌、高呼口號，要求衛福部長石崇良（中）道歉下台，石則臉色鐵青，全程未發一語。（記者杜建重／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 中聯油脂致癌油品風暴擴大，總統與在野黨同聲追究通報與行政責任，石崇良為政策反覆道歉，食藥署則持續公布401項疑慮產品並要求下架。

中聯致癌油品風暴延燒，賴清德 總統昨天點名，中聯油脂等公司發生問題，沒有立即通報主管機關，造成主管機關失去及時解決問題的時機，該法辦就依法究辦。台中地檢署7月3日分「他」字案偵辦，昨證實6日再赴涉案5家油品公司履勘，並約談中聯總經理余凌冲、品研課陳姓副課長，兩人列被告，訊後請回，南僑公司蔡姓廠長則以證人到案。

立院社福及衛環委員會昨天上午召開食安專報，邀請衛福部長石崇良專題報告，在野立委連番砲轟、揶揄，甚至送上象徵致癌油的大型油罐，高喊「下台、道歉」，但石崇良全程不發一語。在野黨隨後提出臨時動議，要求行政院院長卓榮泰 、石崇良、食藥署長姜至剛等三人道歉、下台，表決結果七比五，通過此臨時動議。

直到下午，彰化泰山又爆出一批案外產品，石崇良才鬆口表示，「對於政策改變，導致民眾困擾，我願意為此事道歉」，如今首要之務是讓事態穩定、民眾安心，後續該負責就會負責。

對於衛福部第一時間不願公布中聯油脂下游疑慮品項，在野黨立委昨質疑，卓榮泰本月3日邀相關部會開會，是否在會議中指示「蓋牌」？石崇良昨首度坦承，卓榮泰3日知悉衛福部僅下架第一層產品，當場指示「應再考慮」。

不過，卓榮泰昨表示，一旦查獲就會公布，有問題就會下架，這是政府處理原則；衛福部依法經過專家會議後訂定問題產品的標準，考量到難以逐項查驗，因此才決定全數下架，從來沒有所謂的「蓋牌」。

石崇良昨也證實，7日深夜接獲中游業者彰化泰山通報新增一批疑慮產品，經食藥署清查，這批疑慮油品為泰山「好理調合油」，已售出1萬5000多瓶，油品來源為中聯油脂，清查批號，證實與這波致癌油品不同，是來自另一批逾1300公噸的油品。

食藥署昨公布需預防性下架的疑慮產品品項及有效期限，品項累積至401項，聯華食品所製造的超商飯糰便當，幾乎均過了食用期限。卜蜂火腿肉絲黃金蛋炒飯、奶油培根義大利麵等超商即食產品，也出現於新增品項名單；新北市路易莎職人咖啡32項產品中鏢。

台北市長蔣萬安昨呼籲，檢調即刻查辦、保全證據釐清事實，中央政府第一時間選擇「蓋牌」，欠所有民眾一個道歉。台中市長盧秀燕也批中央決策反覆、一日數變，造成商家困擾也讓民眾無所適從。

新北市長侯友宜表示，市府第一時間對有疑慮油品一滴都不能留下，全部下架並上網公告，也跟消基會合作，討論是否要採取團體訴訟方式求償。

對於衛福部長石崇良表示，行政院長卓榮泰指示下架第一層油品「應再考慮」。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，行政院應完整公開當天會議或報告內容，讓全民知道是誰該負起政治責任。國民黨文傳會主委陳以信說，石崇良避重就輕，不是為還在擴大的食安風暴向全民道歉，只是為「反反覆覆的下架政策造成困擾」道歉，真正該向民眾道歉的是賴清德總統。