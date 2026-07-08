政策再變…致癌油品全面下架 中聯重罰1.65億創紀錄
賴清德總統震怒要求究責致癌油事件後，衛福部石崇良昨天表示，中聯油脂事件責任追究，涉及延遲通報、通報不實，依「食安法」第15條開罰1億6520萬（台幣，下同）罰鍰，創下史上最高金額。此外，第一時間自主檢驗、被外界視為「吹哨者」的南僑油脂，也因未及時通報，遭北市衛生局開罰300萬。食藥署也公布232項問題產品，其中聯華食品代工數量多，多款更是超商熱賣便當。
本報系聯合報報導，中市府、北市府昨對中聯油脂、福壽實業、福懋油脂與南僑公司，依食安法各開罰300萬；彰化縣府認定泰山公司除延遲通報，還涉及規避調查，依食安法各裁罰300萬，合計罰600萬。
1億6520萬元創下台灣食安史上最高罰金紀錄，石崇良表示，中聯油脂涉及延遲通報，情節重大，由食藥署給予重罰；地方衛生局應嚴格監督問題產品下架，在油煉製程上，應加強檢測大統益、台糖、長輝等植物油煉製廠，確保所有油品安全無虞。
此外，衛福部食藥署昨公布中聯油脂1300噸致癌油品最新流向，下游業者共360家業者，已掌握331家，29家尚待釐清。在第二層油品（使用問題油占比逾兩成者）方面，大都為食品成品。食藥署官網專區於昨晚公布首波產品名單，聯華食品代工的食品數量眾多，幾乎都是消費者日常食用的超商熱賣商品。
衛福部認定中聯油脂涉及延遲通報與通報不實，違反食安法第15條，情節重大，因此核處一億六千五百二十萬元罰鍰，創下台灣食安史上最高金額。 北市對南僑油脂開罰三百萬元；中市府也對中聯、福壽、福懋與南僑各罰三百萬元；彰化縣府認定泰山延遲通報且規避調查，合計開罰六百萬元。 食藥署公布中聯油脂一千三百噸致癌油最新流向，已掌握三百三十一家下游業者，另有二十九家待釐清，並列出二百三十二項問題產品，包含多款超商熱賣便當。
精華 FAQ
衛福部認定中聯油脂涉及延遲通報與通報不實，違反食安法第15條，情節重大，因此核處一億六千五百二十萬元罰鍰，創下台灣食安史上最高金額。
北市對南僑油脂開罰三百萬元；中市府也對中聯、福壽、福懋與南僑各罰三百萬元；彰化縣府認定泰山延遲通報且規避調查，合計開罰六百萬元。
食藥署公布中聯油脂一千三百噸致癌油最新流向，已掌握三百三十一家下游業者，另有二十九家待釐清，並列出二百三十二項問題產品，包含多款超商熱賣便當。
上一則
新聞評論／李遠的災難變奇蹟 曝公廣媒體「黨媒化」
下一則