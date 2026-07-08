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黑白集／毒油案被罵才補破網 卓榮泰還有什麼用

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中聯致癌油品至少波及232項產品，食藥署7日公布首波清單，聯華食品所代工的飯糰、...
中聯致癌油品至少波及232項產品，食藥署7日公布首波清單，聯華食品所代工的飯糰、便當等多款超商食品均在名單。（記者林伯東／攝影）

中聯毒油案發一周，中央政府危機處理竟是跟著台北市長蔣萬安喊「下架究責」。更奇特的是，民怨沸騰，賴清德總統才出面回應，而這事卻是行政院長該做的。民眾質疑卓榮泰去向時，卓揆悄悄發臉書，聲稱早在上周召集衛福部等部會報告進度。原來，「蓋牌」決策是卓揆拍板的。

卓榮泰宣稱，從3日起已兩度召開跨部會會議，藉此辯解行政院早已掌握毒油案。卓揆如此高瞻遠矚，難怪食藥署敢大膽護航業者，認定「毒油再製食品不公布名單也不必下架」。民眾也才會看到，總統跑去新北市吃狗糧、卓揆在嘉義縣「往最先進屠宰場前進」拚輔選，卻任由毒油流竄人心惶惶。

中聯毒油案不只是衛福部職責，還涉及學校與軍隊團膳乃至動物飼料；含毒原料進口和業者管理則事涉財政部與經濟部；法務部更須針對涉案業者與監管部門啟動調查。涉及部會幾乎近半個內閣。卓揆理當跑在地方政府前行動，怎躲到本周一天黑後才吭聲？

兩年多來，從關稅風暴、南部豪雨水患、馬太鞍堰塞湖潰堤，乃至顏慧欣遭霸凌案等天災人禍，卓榮泰哪次不是後知後覺？等到決策荒誕被罵爆，才趕緊補破網？

卓榮泰是賴政府行政效率的標章，毒油案更證明，沒有他，荒謬可能還少一點。除了幫賴清德攻擊在野黨，卓榮泰還有什麼用？（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章認為中央處理極為被動，先是放任事件延燒，後來才跟著地方首長喊下架究責，顯示政府不是主動應對，而是等民怨爆發後才出面收拾。

  • 因文中指出卓榮泰聲稱早已召開跨部會會議，但實際上相關部會仍出現蓋牌與護航爭議，作者因此質疑他明知情況卻未及早決策。

  • 文章把卓榮泰描寫成行政效率的負面象徵，認為他面對天災人禍與食安事件常後知後覺，只在政治攻防上積極，治理表現不足。

賴清德 蔣萬安 卓榮泰

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