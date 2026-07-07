年拿15億公帑 法扶為毒駕辯護挨批 立委轟淪「加害人保護傘」

法扶基金會董事長莊秋桃(左)接受立委翁曉玲(右)質詢。(圖／翻攝自國會頻道)

AI摘要 文章摘要整理： 立委批評法扶每年投入十五億元卻偏重協助加害人，法扶則回應重罪與國民法官案件需強制辯護，資源配置應依案情而定。

立法院司法及法制委員會昨進行「犯罪被害人訴訟參與制度現況」報告，立委質疑法律扶助基金會每年拿公帑15億元，卻派豪華律師團幫毒駕撞死派出所長的凶嫌規避死刑 辯護，又替詐欺犯打官司，令民眾認為血汗錢被濫用，法扶淪為加害人的保護傘。

立委翁曉玲質詢指出，法扶每年預算約15億，替毒駕撞死派出所長指派3名律師辯護，飽受外界批評，家屬也認為極度不公平，法律規定「最多」請三名律師，但沒有規定「一定」請滿3人，請問案件標準為何？

翁曉玲也說，重罪被告不一定沒有資力，有些人家庭經濟狀況也很好，但法扶費用補助被害人的比率僅9.47％，也就是說補助100人中，僅有9人是被害人，絕大多數經費都是去補助加害人，難怪國人會認為法扶是「保護加害人」，認為應檢討強制辯護案件免審查資力的規定，「公帑不應該被濫用，淪為非無資力被告的保護傘」。

立委許宇甄也質疑，法扶組成豪華律師團替毒駕撞死所長被告規避死刑辯護，但被害人家屬卻要自己請律師，人民血汗錢如此被運用，大家都沒辦法接受、令人覺得不可思議，要檢討法扶是否盲目利用國家資源替加害人辯護。

法扶董事長莊秋桃指出，毒駕判處死刑是重罪，也是強制辯護的案子，就會指派法扶律師幫忙，尤其一審是國民法官案件，本就會以高規格重視，民眾會覺得被告犯重罪為何要指派那麼多律師，但就是因重罪，檢方、國家公權力一定會極盡全力去攻擊、控訴被告，反而被告在法律上是完全弱勢的。

她說，強制辯護案件沒有審查資力，且辦案人數須要看案情，不一定要派到三人，但國民法官案件必須面對檢察官龐大團隊陣容，法扶律師若只有一名，真的不夠。

莊秋桃也說，所謂豪華律師團應該是指有幾位知名的律師，但其實本案在找律師的時候，那幾位律師也是自己跳出來，說要為這個案子在法庭上表達辯護意見，並非法律特別指定。

立委賴士葆問及法扶基金會認為外界評價如何？莊秋桃回應，她認為外界對法扶評價越來越好，因為法扶接的案子越來越多，都沒有減少。

賴士葆指出，外界對法扶負面評價包括審查門檻過嚴格、律師酬勞偏低、假法扶，尤其是用政府的錢幫詐欺犯打官司，法扶案件中詐欺近三成，約26％至28%。

莊秋桃說，律師要幫詐欺犯提供辯護也是很無奈、不得已的，律師也不愛接此類案件，但「這些詐欺犯大多還無資力呢」，國內抓到的車手、身心障礙者、缺錢用被詐團吸收的年輕人，一查都沒有資力。

立委林倩綺則提出法扶提供原住民陪偵服務行之有年，但當事人表示放棄的比例高達九成，問及法扶是否了解原因？她認為雖當事人可自由決定要不要律師陪偵，但是否已充分告知權利，或當事人是否了解律師免費，或是否了解陪偵功能，現行宣導、權利告知仍有待檢討之處。

莊秋桃回應，原住民當事人放棄的原因，恐是檢警調查時，若要等到法扶律師前來，時間過於冗長。