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毒油襲台 賴清德喊究責 在野點名衛福部、食藥署

台灣新聞組／台北7日電
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中聯油脂食安風暴延燒，賴清德總統昨表示，該下架就下架，該究責就要究責，絕不寬貸。...
中聯油脂食安風暴延燒，賴清德總統昨表示，該下架就下架，該究責就要究責，絕不寬貸。(記者潘俊宏／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

中聯油品大豆沙拉油致癌物超標風波延燒，賴清德要求停產下架並究責，但在野黨批評中央反應遲緩，要求衛福部與食藥署負政治責任。

中聯油品大豆沙拉油致癌物超標事件持續延燒，賴清德總統在事發第6天首度公開回應，他做出四大裁示：「該停產就要停產、該下架就要下架、該預防性下架就要預防性下架；以及該究責就要究責，絕不寬貸」。國民黨團要求賴清德公開道歉、行政院長卓榮泰下台負責；民眾黨立委陳清龍更直接點名衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛，應負起政治責任。

府院與衛福部連日來密集會商毒油食安風暴，賴總統定調「食品安全第一」，完全沒有妥協空間；行政院長卓榮泰昨也藉政務會議，要求衛福部必須確保食安無虞。

部分賣場的油品貨架幾乎清空，貼出公告指引消費者憑發票退款。(記者許正宏／攝影)
部分賣場的油品貨架幾乎清空，貼出公告指引消費者憑發票退款。(記者許正宏／攝影)

賴清德昨在參加中研院院士會議開幕式會前受訪指出，該停產就要停產，因中聯油產生的物質對健康影響很大，已全面停產並靜候調查。這時要看發生的原因是如何？同時積極改進，避免以後再度發生。

賴總統指出，該究責就要究責，絕不寬貸，面對任何食安事件都需要中央和地方合作，這次食藥署擬定對策，也看到地方政府配合稽查和下架的工作，後續政府仍然會秉持食品安全第一、公開透明，中央和地方共同合作，維護民眾食品安全的目標。

國民黨文傳會主委陳以信痛批，2014年頂新油品事件，時任台南市長的賴清德要求政府召開國安會議，痛批政府「以拖帶騙」；當年高度重視食安的賴清德，為何換了位子換腦袋？當了總統，反而因應食安風暴慢好幾拍？當年賴市長把食安上綱到國安層級，想把責任從地方推到中央；今日賴總統難道還想把食安責任從中央推到地方嗎？

國民黨團書記長林沛祥質疑，食藥署為何第一時間選擇蓋牌？黨團提四項訴求，包括主管機關負起政治責任、建立食安資訊公開制度、檢討食安預警跟追溯制度、要求卓榮泰針對這次風暴到立院專案報告。立委洪孟楷呼籲，食安法明定中央主管機關就是衛福部，不要想甩鍋給地方。

黃國昌也批評，1300公噸致癌油流向迄今未明，回收比率更是不到2%，衛福部卻還忙著幫忙蓋牌，根本是罔顧國人食安。民眾黨立院黨團總召陳清龍也問，賴總統應該說清楚，要究誰的責？「衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛誰要負起政治責任？」

據了解，綠營內部對於衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛也頗有微詞，抱怨食藥署第一時間只要求回收第一層原料油、第二層食品不用下架，這樣的作為有點太站在業者的立場思考，恐引起民眾反彈。至於在野黨點名石崇良、姜至剛等應負政治責任，但據了解，府院目前並未討論相關事宜。

精華 FAQ

  • 賴清德公開表示，凡該停產就停產、該下架就下架，必要時也要預防性下架，並強調該究責就究責，絕不寬貸，核心立場是把食品安全放在第一位。

  • 在野黨質疑中央反應過慢、資訊揭露不透明，並批評食藥署一開始只要求回收第一層原料油，未及時擴大處置，認為這種做法偏向業者，恐損害民眾食安。

  • 民眾黨立委與部分藍營人士直接點名衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛應負政治責任；國民黨團則要求行政院長卓榮泰到立院專案報告，釐清整體責任。

賴清德 卓榮泰 民眾黨

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