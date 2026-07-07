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黑白集／賴品妤與焦糖哥哥 民進黨當權派才獲重用？

黑白集
前立委賴品妤的新職是「台灣電視劇製作產業聯合總會首席顧問暨泰國執行長」。 （本報...
前立委賴品妤的新職是「台灣電視劇製作產業聯合總會首席顧問暨泰國執行長」。 （本報資料照片）

「雲豹小公主」、前立委賴品妤近來發布新職，「台灣電視劇製作產業聯合總會首席顧問暨泰國執行長」。這個一口氣念不完的頭銜，一看便知不僅和影劇業相關，還管到與泰國交流，來頭不小。

翻開賴品妤履歷，她只擔任過一屆立委。雖然也有新媒體、電競、動漫榮譽職銜，但在「電視劇」或「對泰關係」領域，卻不曾聽聞。媒體說，她過去就是某泰劇鐵粉，常去泰國追星。坐上這職位，堪稱追星族的天花板。

賴品妤不但登峰，還自許能成「台泰商業合作推手，為兩地娛樂圈創造更多火花」。跨界之大，與其「勞工立委」轉型成「綠能大亨」的父親賴勁麟，實不相上下。追星成就，讓萬千娛樂圈粉絲，自嘆弗如。

賴品妤獲重用，是因追星有成，或另有玄機？稍稍推敲，便心領神會。她的最佳資歷絕非「卸任立委」，而是其背後不僅有政商雙棲非同小可的雙親，更是民進黨當權的「新潮流系」。這番「跨界」，當然也就富含濃濃的政治味了。

與此同時，曾是綠營議員及重要網軍的「焦糖哥哥」陳嘉行，最近分享自己求職受挫的心情。焦糖哥哥因爭議多端而難回政壇，要比爭議，賴品妤絕對只多不少，但兩人際遇卻有如雲泥。略改電影魯冰花台詞，「有權人的小孩，什麼都比較會」，道盡一切。

精華 FAQ

  • 她被任命為台灣電視劇製作產業聯合總會首席顧問暨泰國執行長，職銜同時涉及影劇與對泰交流，跨度很大，因此引起外界對其資歷與任用原因的討論。

  • 文中指出她過去主要經歷只有一屆立委，且在電視劇或對泰關係領域幾乎沒有公開專業背景，卻突然負責相關合作，顯得與職務要求落差很大。

  • 文章提到焦糖哥哥陳嘉行因爭議多而求職受挫，反觀賴品妤即使也有爭議，仍能獲得重用，作者認為這凸顯有權勢家庭與派系背景帶來的差別待遇。

民進黨 泰國

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