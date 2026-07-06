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李遠稱道歉為保文化部預算 藍委批傲慢促下台

台灣新聞組／台北6日電
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國民黨立委羅廷瑋(圖）批評，李遠覺得只要能夠將預算保住，在審查預算時，說什麼都無...
國民黨立委羅廷瑋(圖）批評，李遠覺得只要能夠將預算保住，在審查預算時，說什麼都無所謂，是對納稅人的傲慢。（本報資料照片）

文化部長李遠日前出席記者會時，提到在立院為Taiwan Plus和電影「功夫」道歉，「是為了保住預算」。國民黨立委羅廷瑋昨天表示，請李遠向全民道歉，也請李遠為了自己的態度下台。

立法院教育及文化委員會上周審查文化部預算時，李遠說，由文化部補助、公視運營的英文影音平台Taiwan Plus最大的問題是定位沒有很清楚，「的確是一個災難」。事後他澄清說，文化部依法不介入公視及公廣集團的人事與營運，他不是在否定Taiwan Plus，災難只是「文學性的描述」。

羅廷瑋表示，李遠曾說不論在立法院說了什麼，都是為了要保住預算；但李遠可能忘了，政府預算每一分每一毛都是人民辛苦血汗錢，這些預算不是文化部的私房錢，也不是官員自己口袋掏出來的，李遠覺得只要能夠將預算保住，在審查預算時，說什麼都無所謂，這就是對納稅人的傲慢。

羅廷瑋請李遠向全民道歉，也請李遠為了自己的態度下台，台灣人民需要的是會做事的官員，不是會演戲的官員，TaiwanPlus花了人民納稅錢將近百億元（台幣，下同），希望民進黨放下傲慢，好好檢討政策。

國民黨立委賴士葆指出，Taiwan Plus花了預算98億成效實在不佳、又存在組織紛亂問題，李遠剛說完Taiwan Plus問題重重「是一個災難」，卻又在媒體前改口說為了預算才道歉，教育、文化兩位部長在民眾面前接連鬼扯，在綠營勢力前逢迎拍馬，文人風骨蕩然無存。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，未來在第二輪預算審查時，民眾黨團會嚴審文化部預算，絕不容忍浪費民脂民膏。至截稿前李遠沒有回應。

精華 FAQ

  • 李遠表示，他在立法院為Taiwan Plus與電影「功夫」相關發言道歉，是為了讓文化部預算能順利保住；事後則強調自己並未否定Taiwan Plus。

  • 羅廷瑋認為李遠把保預算放在第一位，對納稅人態度傲慢，並指政府預算是人民血汗錢，不是官員私房錢，因此要求李遠向全民道歉並下台。

  • 國民黨立委賴士葆批評Taiwan Plus花費高達98億元但成效不佳，民眾黨團總召陳清龍則表示，未來第二輪預算審查將嚴格把關文化部預算。

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