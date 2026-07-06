李洋改革得罪既得利益者？ 運彩公會理事長：不是二分法

中華民國運動彩券公會理事長何昱奇（中）表示，真正的改革，是在改變制度的同時，也提出可以落地、能被社會接受的替代方案。（記者黃寅／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 運彩公會理事長何昱奇批評，李洋領導運動部不應只靠金牌光環，改革也不能把既有制度與第一線經銷商一概打成既得利益者，應拿出能落地的治理成果。

運動部長李洋 傳出為了「改革」引起許多議論。中華民國運動彩券公會理事長何昱奇今天公開發文說，執政黨應該思考，不少市井小民所以支持李洋，是因為他替台灣拿下奧運 金牌，帶來榮耀與感動，但運動部成立將近一年，真正能讓人民有感的政策成果又有哪些？是否已經交出足以讓全民信服的成績單？

他說，有人形容李洋是因為推動改革而得罪了既得利益者。但他認為，事情沒有這麼簡單。例如，運動發展基金的重要來源之一，就是運動彩券，而第一線經銷商，正是最前端的執行者。過去，歷任署長都曾主動接見經銷商代表，了解第一線遭遇的困難，並要求承辦窗口積極協助。然而，運動部成立後，許多新上任的事務官，回應冷淡、態度高冷，甚至連最基本的溝通都變得困難。是因為有明星部長的光環，讓部分官員少了過去那種戰戰兢兢、必須積極解決問題的危機感？部長聲量提高了，不代表底下的行政體系就可以躲在部長背後，對第一線的聲音充耳不聞。

他說，這一年來他多次提出修法建議，也提出運動彩券制度改革方向。但究竟有沒有任何主管，真正把他的理念完整呈報給李洋部長？更令人難以理解的是，甚至曾聽到督導小組成員提出「下一屆可以不要經銷商，這樣政府盈餘更多、賠率也更好」這樣的建議，不只是忽視全國數千名經銷商的生計，更忽略了運動彩券制度建立以來，經銷商所扮演的重要角色。

何昱奇說，他長期投入羽球等運動的公益捐贈，希望減輕基層負擔。但對於第一線反映資源不足的問題，運動部是否曾要求相關單位研擬解決方案？部長是否真正了解？

他說，他支持改革。但改革，從來不是二分法，也不是把舊的人全部打成既得利益者，更不是只要態度強硬就是改革成功。真正的改革，是在改變制度的同時，也提出可以落地、能被社會接受的替代方案，讓改革能夠長久，而不是只留下對立。

何昱奇說，林鴻道等許多企業前輩多年來持續投入台灣體育，靠的是企業家的社會責任，而不是法律義務。一位好的運動部長，不只是要有理想，更要整合各方力量，尊重第一線、傾聽不同意見，讓支持改革的人願意繼續支持，讓原本反對的人也能逐漸接受。他想提醒執政黨，不要誤以為任用一位奧運金牌選手擔任部長就能自然贏得所有民心。人民支持的是成果，不是光環；支持的是治理能力，而不是掌聲。