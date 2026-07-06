王金平挺柯志恩 嘆高雄外閃金光內生鏽

立法院前院長王金平（前排右一）出席柯志恩（前排右二）鳳山後援會成立大會，強調柯有三大優點，是高雄市長的最佳人選。（記者徐白櫻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 柯志恩在鳳山成立首個後援會，王金平到場力挺並以「外金光內生鏽」比喻高雄現況；藍綠同步搶攻鳳山票倉，選戰升溫。

國民黨 高雄市長參選人、立委柯志恩昨在鳳山成立第一個後援會，現場湧入3000人、情緒高亢，「韓流」推手、立法院前院長王金平 推薦柯具備「講信用、有專業、政策好」三大優點。柯志恩表示，民進黨 新潮流過去在高雄執政，出了許多貪汙腐敗的官員，若讓新潮流復辟，高雄會走回頭路。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨上午前往鳳山掃菜市場，下午轉往田寮視察二仁溪整治及護岸加高，要求相關單位把握時間加強疏濬，向經濟部爭取經費改建抽水站。

柯志恩在人口最多的鳳山區成立首個後援會，立法院前院長王金平、全國農會理事長蕭漢俊、鳳山後援會長楊煜德及高雄市里長主席聯誼總會前總主席劉啟芳等人到場，分贈包子、粽子、大蒜及好彩頭，預祝柯志恩高票當選。

王金平表示，四年前柯志恩在鳳山成立後援會，支持者只有昨天的三分之一，昨天人潮滿滿，他認為這是當選的前兆；高雄近幾年高科技產業一直發展，對高雄是好事，但是傳統產業非常差，兩成的人高興、八成的人在哭，就像「鐵管外面金光閃閃，管內卻生鏽」，柯志恩是最適當的去「鏽」人選，擔任市長可把高雄帶向國際。

柯志恩說，四年前她拎著一個皮箱來高雄，曾覺得心慌，第一通電話就是打給王金平院長，在他引導下走出自己的路。雖然「韓流」無法複製，但她一定會讓高雄往前走，絕對不能再有派系分贓的新潮流。

高雄鳳山區人口數逾35萬人、約占高雄總人口的一成二，當年韓國瑜競選高雄市長的「三山大會師」就是從鳳山開始，首場造勢大爆滿，就此掀起鋪天蓋地的「韓流」風暴。面對年底大選，藍營柯志恩後援會從鳳山起跑、綠營賴瑞隆也找來鳳山議員出身的立委黃捷擔任黨部主委，藍綠都將鳳山視為灘頭堡，「得鳳山者得高雄」，爭取在高雄最大票倉贏得支持。

高雄縣政壇早年流傳「得三山者得天下」這句俗諺，所以鳳山、岡山及旗山被視為高雄縣的三大票倉，當年韓國瑜才分別在三地舉辦大造勢，當時鳳山場1萬2000張椅子不夠坐，主辦單位宣稱現場湧入3萬名支持者。

開票結果證明，韓國瑜在鳳山、岡山與旗山均獲得5成以上的選票，「得三山者得天下」這句話獲得驗證，只要能在三區取得過半或壓倒性票數，基本上已經奠定勝選根基。