我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市嚴打10家惡房東 最重將強制轉移所有權

世界盃／美國隊巴洛根禁賽暫緩執行 為何破天荒？

王金平挺柯志恩 嘆高雄外閃金光內生鏽

記者徐白櫻宋原彰／高雄6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院前院長王金平（前排右一）出席柯志恩（前排右二）鳳山後援會成立大會，強調柯有...
立法院前院長王金平（前排右一）出席柯志恩（前排右二）鳳山後援會成立大會，強調柯有三大優點，是高雄市長的最佳人選。（記者徐白櫻／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

柯志恩在鳳山成立首個後援會，王金平到場力挺並以「外金光內生鏽」比喻高雄現況；藍綠同步搶攻鳳山票倉，選戰升溫。

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩昨在鳳山成立第一個後援會，現場湧入3000人、情緒高亢，「韓流」推手、立法院前院長王金平推薦柯具備「講信用、有專業、政策好」三大優點。柯志恩表示，民進黨新潮流過去在高雄執政，出了許多貪汙腐敗的官員，若讓新潮流復辟，高雄會走回頭路。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨上午前往鳳山掃菜市場，下午轉往田寮視察二仁溪整治及護岸加高，要求相關單位把握時間加強疏濬，向經濟部爭取經費改建抽水站。

柯志恩在人口最多的鳳山區成立首個後援會，立法院前院長王金平、全國農會理事長蕭漢俊、鳳山後援會長楊煜德及高雄市里長主席聯誼總會前總主席劉啟芳等人到場，分贈包子、粽子、大蒜及好彩頭，預祝柯志恩高票當選。

王金平表示，四年前柯志恩在鳳山成立後援會，支持者只有昨天的三分之一，昨天人潮滿滿，他認為這是當選的前兆；高雄近幾年高科技產業一直發展，對高雄是好事，但是傳統產業非常差，兩成的人高興、八成的人在哭，就像「鐵管外面金光閃閃，管內卻生鏽」，柯志恩是最適當的去「鏽」人選，擔任市長可把高雄帶向國際。

柯志恩說，四年前她拎著一個皮箱來高雄，曾覺得心慌，第一通電話就是打給王金平院長，在他引導下走出自己的路。雖然「韓流」無法複製，但她一定會讓高雄往前走，絕對不能再有派系分贓的新潮流。

高雄鳳山區人口數逾35萬人、約占高雄總人口的一成二，當年韓國瑜競選高雄市長的「三山大會師」就是從鳳山開始，首場造勢大爆滿，就此掀起鋪天蓋地的「韓流」風暴。面對年底大選，藍營柯志恩後援會從鳳山起跑、綠營賴瑞隆也找來鳳山議員出身的立委黃捷擔任黨部主委，藍綠都將鳳山視為灘頭堡，「得鳳山者得高雄」，爭取在高雄最大票倉贏得支持。

高雄縣政壇早年流傳「得三山者得天下」這句俗諺，所以鳳山、岡山及旗山被視為高雄縣的三大票倉，當年韓國瑜才分別在三地舉辦大造勢，當時鳳山場1萬2000張椅子不夠坐，主辦單位宣稱現場湧入3萬名支持者。

開票結果證明，韓國瑜在鳳山、岡山與旗山均獲得5成以上的選票，「得三山者得天下」這句話獲得驗證，只要能在三區取得過半或壓倒性票數，基本上已經奠定勝選根基。

精華 FAQ

  • 柯志恩選在高雄人口最多的鳳山區成立首個後援會，現場約湧入三千人，氣氛熱烈。包括王金平、農會及地方人士都到場助陣，顯示藍營對鳳山票倉的高度重視。

  • 王金平稱柯志恩具備講信用、有專業、政策好三項優點，認為她是適合的市長人選。他並形容高雄像鐵管外面金光閃閃、裡面卻生鏽，盼柯來帶領城市「去鏽」。

  • 鳳山人口最多、票數龐大，過去也曾是韓國瑜掀起韓流的起點，因此被視為得高雄關鍵。藍營從鳳山起跑造勢，綠營則派黃捷助陣，雙方都全力搶攻。

民進黨 國民黨 王金平

上一則

台校園暴力攀升 輔導教師吃緊 有學生求助要等1個月

下一則

毒油風暴／衛部公布257受害業者 雙北台中131校團膳中槍

延伸閱讀

赴陸賣水果恐成預備犯？ 柯志恩嗆放馬過來

赴陸賣水果恐成預備犯？ 柯志恩嗆放馬過來
被指與盧秀燕有心結 鄭麗文：見不得國民黨好 太陽多是好事

被指與盧秀燕有心結 鄭麗文：見不得國民黨好 太陽多是好事
縣市長提名╱綠金馬花留彈性 柯文哲拒藍整碗端「竹」

縣市長提名╱綠金馬花留彈性 柯文哲拒藍整碗端「竹」
鄭麗文同框盧秀燕 指黨內太陽多是好事，不愁總統人選

鄭麗文同框盧秀燕 指黨內太陽多是好事，不愁總統人選

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

2026-07-02 00:37
台立委收賄案。(本報系資料照)

台史上最大立委貪汙… 收賄施壓SOGO案 二審定8/21宣判

2026-06-30 11:07
美國在台協會（AIT）於台北市天母棒球場慶祝美國建國250周年，副總統蕭美琴（中）與AIT台北辦事處處長谷立言（左）分別擔任開球與打擊嘉賓，前總統蔡英文（右）也應邀前往。（取材自蔡英文threads）

宏都拉斯外長駁與台復交 中讚賞 美鼓勵拉美領袖訪台友邦

2026-07-03 21:35
台灣南投舉行韌性演習，警察在醫院外示範操作ADS MK6反無人機系統。（路透）

封鎖、強震到全面入侵 路透直擊南投首度實測台海戰時後方韌性

2026-07-03 02:20

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘
「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議