蘇巧慧喊欲連任八屆里長「豬八戒」 李四川：有蘇貞昌風範

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）4日到土城出席議員彭一書（右一）造勢活動。（記者林昭彰／攝影）

新北市長選情備受外界關注，民進黨新北市長參選人蘇巧慧3日出席活動與板橋里長打招呼時，蘇以「豬八戒」形容將挑戰連任第八屆的里長，遭藍營抨擊不尊重里長，蘇巧慧昨表示若當過民代就知道第八屆「豬八戒（台語）」這種台語的諧音梗，希望國民黨 不要這麼嚴肅。

蘇巧慧說，周建和里長是板橋資深的民進黨籍里長，「我們非常熟，都是老朋友了」，這是里長間很親切的玩笑，能被用這樣的玩笑稱呼的都是很了不起的人，他們是兩代的交情。

國民黨新北市長參選人李四川 昨前往三峽出席婦女會活動時，媒體詢問蘇對里長喊「豬八戒」，被批跟當年蘇貞昌縣長對陳情里長「拍肚」狀況差不多，此舉是否不尊重里長？

李四川表示，他的對手在談政見跟政績真的都跟民進黨北市長參選人沈伯洋一樣，對里長的說法，蘇巧慧看起來有她爸爸蘇院長的風範跟幽默。

李四川昨一到婦女會活動，許多鄉親爭相合影拍照，氣氛熱絡，他說婦女是家庭重要支柱，也是支撐台灣社會與國家的重要力量，因有這份奉獻，城市才能持續向前發展，感謝三峽區婦女會長期投入地方公共事務。

他也再提敬老卡「三百點悠遊卡化」，讓敬老福利更加貼近日常生活，未來長者除了可搭乘交通工具，也能到便利商店購物或支付就醫醫療費用，讓敬老福利更加貼近日常生活。

蘇巧慧昨出席市議員彭一書土城座談會，現場湧入許多支持民眾，她支持利用未來看守所搬遷後現址打造「複合式國際運動藝文中心」，不論親子利用假日看表演、青年下班運動、長輩休閒聊天均能滿足各年齡層需求。

國民黨新北市長參選人李四川（左一）4日出席三峽區婦女會講座，為選舉拉抬聲勢。（記者葉信菉／攝影）