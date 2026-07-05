新聞眼／電影人小野與文化部長李遠

電影「功夫」獲得文化部補助及文策院投資，卻產生巨額虧損。圖為「功夫」導演九把刀出席媒體聯訪。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評文化部與文策院對電影補助與投資成效不佳，李遠因巨額虧損公開道歉，但外界更關切制度是否透明、專業且能負責。

文化部長李遠在立法院備詢向來態度強硬，面對質疑鮮少退讓，然而，日前他卻公開道歉。原因不難理解，不是因為在野黨立委問得特別犀利，而是因為數字攤在眼前，讓他再難辯解。

道歉的起源是九把刀執導電影「功夫」獲得文化部補助及文策院投資逾1億5000萬元（台幣，下同），最後票房卻只有數千萬元，產生巨額虧損。這不是單一電影失利，而是再次揭露文化政策長年存在的結構性問題。

翻開文策院近年投資成績，許多電影都以慘賠收場，不叫好也不叫座，成績完全不及格。值得深思的是，擔綱文化部長的李遠並不是外行人。過去的李遠，以筆名「小野」聞名文壇，也曾在中影任職，是推動台灣新電影的重要人物之一，見證過國片最輝煌的年代；他比任何人都清楚，一部電影是否具有市場潛力，劇本、題材、製作團隊、觀眾定位缺一不可。正因如此，外界更難理解，文策院近年投資決策究竟依據什麼標準？究竟是專業判斷，還是政治考量？

文化政策的目的，本來就是扶植市場不足、卻具有文化價值的作品。即使有些作品未必能創造高票房，也可能具有藝術成就或歷史意義，因此政府補助有其存在的必要，但是「補助文化」絕不等於不必對成果負責。近幾年，文化補助制度給社會留下的印象是：只要政治立場符合主流價值，只要題材足夠「政治正確」，就比較容易獲得資源。甚至還曾有接受補助者公開說出「我是合法要飯」的爭議言論，引發社會譁然。

一句「合法要飯」，折射出部分接受補助者對公共資源缺乏敬畏心態。補助原是扶植創作，不是理所當然；納稅人的錢，更不是任何人的提款機。

文化創作當然可以談政治，可以反映歷史，也可以探討轉型正義。但真正成功的作品，從來不是因為政治立場，而是因為打動人心。例如描寫白色恐怖時代的電影「大濛」，同樣具有政治背景，卻沒有流於口號，而是透過人物情感、族群融合與人性刻畫，引起觀眾共鳴。觀眾願意買票進場觀影，不是因為它符合哪一種政治立場，而是因為它是一部好電影。反觀許多接受大量補助的作品，往往先有政治主題，再拼湊故事；先滿足評審口味，再考慮觀眾感受。

市場或許不一定永遠正確，但至少是真實的。當一部電影上映後，連基本票房都無法支撐，就代表創作者與觀眾之間出現斷裂。政府如果一次又一次用公帑填補這個落差，而未檢討制度，只會讓文化政策距離人民愈來愈遠，更失去民心。

李遠光是道歉是不夠的，文化部長背負社會對他在推廣文化上的期待。他真正需要回答的是：未來的補助標準是否會更加公開透明？投資是否會建立更專業、更獨立的審查機制？失敗的投資是否有人負起決策責任？績效是否接受社會檢驗？

這不只是大眾想問的問題，更應該是小野想要問李遠的問題。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）