我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

川普國慶演說力挺「拯救美國法案」 與第一夫人一起觀賞煙火

新聞眼／電影人小野與文化部長李遠

聯合新聞網「重磅快評」
聽新聞
test
0:00 /0:00
電影「功夫」獲得文化部補助及文策院投資，卻產生巨額虧損。圖為「功夫」導演九把刀出...
電影「功夫」獲得文化部補助及文策院投資，卻產生巨額虧損。圖為「功夫」導演九把刀出席媒體聯訪。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評文化部與文策院對電影補助與投資成效不佳，李遠因巨額虧損公開道歉，但外界更關切制度是否透明、專業且能負責。

文化部長李遠在立法院備詢向來態度強硬，面對質疑鮮少退讓，然而，日前他卻公開道歉。原因不難理解，不是因為在野黨立委問得特別犀利，而是因為數字攤在眼前，讓他再難辯解。

道歉的起源是九把刀執導電影「功夫」獲得文化部補助及文策院投資逾1億5000萬元（台幣，下同），最後票房卻只有數千萬元，產生巨額虧損。這不是單一電影失利，而是再次揭露文化政策長年存在的結構性問題。

翻開文策院近年投資成績，許多電影都以慘賠收場，不叫好也不叫座，成績完全不及格。值得深思的是，擔綱文化部長的李遠並不是外行人。過去的李遠，以筆名「小野」聞名文壇，也曾在中影任職，是推動台灣新電影的重要人物之一，見證過國片最輝煌的年代；他比任何人都清楚，一部電影是否具有市場潛力，劇本、題材、製作團隊、觀眾定位缺一不可。正因如此，外界更難理解，文策院近年投資決策究竟依據什麼標準？究竟是專業判斷，還是政治考量？

文化政策的目的，本來就是扶植市場不足、卻具有文化價值的作品。即使有些作品未必能創造高票房，也可能具有藝術成就或歷史意義，因此政府補助有其存在的必要，但是「補助文化」絕不等於不必對成果負責。近幾年，文化補助制度給社會留下的印象是：只要政治立場符合主流價值，只要題材足夠「政治正確」，就比較容易獲得資源。甚至還曾有接受補助者公開說出「我是合法要飯」的爭議言論，引發社會譁然。

一句「合法要飯」，折射出部分接受補助者對公共資源缺乏敬畏心態。補助原是扶植創作，不是理所當然；納稅人的錢，更不是任何人的提款機。

文化創作當然可以談政治，可以反映歷史，也可以探討轉型正義。但真正成功的作品，從來不是因為政治立場，而是因為打動人心。例如描寫白色恐怖時代的電影「大濛」，同樣具有政治背景，卻沒有流於口號，而是透過人物情感、族群融合與人性刻畫，引起觀眾共鳴。觀眾願意買票進場觀影，不是因為它符合哪一種政治立場，而是因為它是一部好電影。反觀許多接受大量補助的作品，往往先有政治主題，再拼湊故事；先滿足評審口味，再考慮觀眾感受。

市場或許不一定永遠正確，但至少是真實的。當一部電影上映後，連基本票房都無法支撐，就代表創作者與觀眾之間出現斷裂。政府如果一次又一次用公帑填補這個落差，而未檢討制度，只會讓文化政策距離人民愈來愈遠，更失去民心。

李遠光是道歉是不夠的，文化部長背負社會對他在推廣文化上的期待。他真正需要回答的是：未來的補助標準是否會更加公開透明？投資是否會建立更專業、更獨立的審查機制？失敗的投資是否有人負起決策責任？績效是否接受社會檢驗？

這不只是大眾想問的問題，更應該是小野想要問李遠的問題。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

精華 FAQ

  • 因九把刀執導電影「功夫」獲文化部與文策院補助、投資逾1.5億元，最後票房僅數千萬元，形成明顯虧損。數字失衡使他難以再為決策辯護，只能公開道歉。

  • 作者認為爭議在於補助資源是否過度偏向政治正確題材，而非真正看重作品品質與市場潛力。當納稅錢被投入後，若缺乏透明審查與績效責任，就容易引發社會不滿。

  • 作者認為光道歉不夠，李遠還要交代未來補助標準如何公開透明、投資審查是否更專業獨立、失敗案件誰負責，以及整體績效如何接受社會檢驗，避免公帑持續浪費。

上一則

新聞評論／10億元的一課：金融業門神文化與監理漏洞

下一則

納保法10年如虛設 前行政院長陳冲籲設納稅者保護署

延伸閱讀

投資九把刀電影「功夫」慘賠 李遠道歉：Taiwan Plus是災難

投資九把刀電影「功夫」慘賠 李遠道歉：Taiwan Plus是災難
專家之眼／不能只選會選舉的人

專家之眼／不能只選會選舉的人
台裔製片人林暐 網飛電影幕後推手 「僕人式領導」帶動轉型

台裔製片人林暐 網飛電影幕後推手 「僕人式領導」帶動轉型
曾任職公校…華人製片張譽文 讓「沉默的聲音」被看見

曾任職公校…華人製片張譽文 讓「沉默的聲音」被看見

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

2026-07-02 00:37
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51
台立委收賄案。(本報系資料照)

台史上最大立委貪汙… 收賄施壓SOGO案 二審定8/21宣判

2026-06-30 11:07
台灣南投舉行韌性演習，警察在醫院外示範操作ADS MK6反無人機系統。（路透）

封鎖、強震到全面入侵 路透直擊南投首度實測台海戰時後方韌性

2026-07-03 02:20

超人氣

更多 >
王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血
20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘

20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘
年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假
川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一

川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一
新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用

新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用