新聞眼／李遠被迫道歉？政治不正確必然結果

文化部長李遠為「Taiwan Plus是災難」道歉，外界懷疑有黨內壓力。（記者杜建重／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 李遠因批評國片投資與Taiwan Plus遭迫道歉，文章認為其言論反映文化政策與政治顧忌的衝突，並指賴政府內閣近期頻出爭議。

文化部長李遠近日因為「投資國片失利傻眼」、「Taiwan Plus是災難」成為政壇火線人物，4日雖然道歉試圖停損，但對於如何看待文化部投資標的、公廣集團角色定位卻都說不清，不禁讓人懷疑，道歉究竟有無黨內的壓力、哪個才是李遠的真心話？

李遠的爭議言論首先從實質層面來看，是「績效派」與「扶持派」的兩造觀點不同，李遠認為票房不佳應向納稅人道歉，是本於民眾稅金打水漂，邏輯上並無問題；但站在執政黨立場，文化部並非創投公司，投資台灣影視劇產業，看重的本就不是投資報酬率，而是對電影業整體發展有無助益，若因投資的影片票房不佳就「傻眼」，文化部乾脆改由民營化經營。

另一項爭議言論「Taiwan Plus是災難」則牽涉更嚴重的政治層面，Taiwan Plus是前總統蔡英文 任內重要政績，賴清德 總統上任後延續推廣至今。雖然綠營內也明白Taiwan Plus成效實在不佳、又存在組織紛亂問題，但牽涉兩任民進黨 政府顏面，誰也不敢揭穿國王的新衣；如今李遠脫口而出大白話，文化圈不乏贊同聲音。

李遠的兩項爭議言論平心而論，並不像單純的失言，更像是不同觀點下的可討論議題，如今卻被迫低頭道歉非比尋常，「政治不正確」是一大主因，讓人很難不聯想到是高層施壓下的產物。

尤其，李遠的道歉著重在「讓原來批評味十足的用詞變得圓滑」，但關鍵處如，怎麼看待文策院投資標的，以及公廣集團旗下媒體定位，卻依然沒有交代；道歉不能了事，李遠有必要說明清楚，身為文化部首長推動政策走向何去何從。

賴政府政務官近來陷入多事之秋，從陸委會副主委梁文傑「台灣沒什麼人吃鳳梨釋迦」、政委楊珍妮霸凌案、衛福部次長林靜儀性平爭議言論、運動部長李洋「被請辭」，到現在李遠爭議發言，在在凸顯內閣團隊螺絲掉滿地；隨著地方選舉腳步進逼，賴政府再不整頓紀律，恐怕最大「豬隊友」就是執政團隊自己人。