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Taiwan Plus災難說 李遠：原諒我講錯 藍委：改口演哪齣？

台灣新聞組／台北5日電
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文化部長李遠4日在公視的活動回應預算審查風波，稱「希望原諒我講錯話」。（中央社）
文化部長李遠4日在公視的活動回應預算審查風波，稱「希望原諒我講錯話」。（中央社）

文化部長李遠昨在公視舉辦的「電視台開放日」開幕記者會，回應惹議的預算審查發言風波。他說，當日預算審議從一早的媒宣費全部刪除，到Taiwan Plus、公視預算刪減與凍結，「我在極度的壓力下，我心裡想只要保住預算就好」，對於文策院補助電影製作卻票房慘淡，以及影音平台Taiwan Plus成效不彰，李遠指其批評都是針對「制度本身」，並表示「希望大家原諒我講錯話」。

立法院教育及文化委員會2日審查文化部預算，過程中李遠坦言，由文化部補助、公視運營的英文影音平台Taiwan Plus最大的問題是定位沒有很清楚，還稱「的確是一個災難」。對於文策院投資九把刀執導電影「功夫」慘賠，他也傻眼，並表示向納稅人道歉。

根據教委會初審結果，Taiwan Plus減列1000萬元（台幣，下同）、凍結1000萬元；文化部今年度預算約300億元，教委會共刪減1000萬元並凍結3750萬元。

李遠當天就試圖澄清災難說，他說，文化部依法不介入公視及公廣集團的人事與營運，他不是在否定Taiwan Plus，災難只是「文學性的描述」。

面對外界質疑，李遠昨說：「我在極度的壓力下，心裡想只要保住預算就好。」不管是針對投資電影「功夫」票房未能回收的道歉，或是說Taiwan Plus是個災難，他針對的都是「制度本身」。李遠說，成立Taiwan Plus是個很好的構想，團隊中更是人才濟濟、臥虎藏龍，雖然成立之初歷經波折，但Taiwan Plus仍在艱難、混亂的環境中不斷前行，「我要強調的是Taiwan Plus是多麼難做，但是大家一直努力地做」。

李遠向公視董事長胡元輝及所有公廣集團堅持努力的員工致歉，「希望大家原諒我講錯話」，並感謝胡元輝持續帶領公廣繼續撐住這個大山，一起一步步打開一個天花板，再變成樓地板，「我們相信自己，相信就是一道光，讓我們看著這個光往前進」。

他表示，公視一直被9億元預算緊箍咒綁住，但「以這麼少的預算，撐起走向世界的公廣集團，真的是個奇蹟」。

有民進黨立委認為，李遠道歉是止血的第一步，也有綠委指出，Taiwan Plus是兩任民進黨政府重點政策，李遠一竿子打翻兩船人，引發黨內壓力。

民進黨派系人士表示，李遠道歉少不了高層壓力，主因在於Taiwan Plus是前總統蔡英文政府推動的重點政績，賴清德總統任內延續推廣；黨內固然明白Taiwan Plus有諸多可再精進之處，但李遠直接附和在野黨立委質詢，異口同聲說是「災難」，在執政高層看來，已經踩了紅線，一定要道歉，否則日後恐成藍白圍攻的破口。

國民黨立委葉元之批評李遠態度輕佻，只想應付立委卻不思改進，浪費納稅錢；主持預算審查的國民黨籍教育及文化委員會召委羅廷瑋指，李遠必須向全民致歉。

國民黨立委羅智強表示，他自己長期監督質詢這兩案時，文化部都消極回應，沒想到好不容易在審預算時，李遠願意認錯，才沒兩天就翻臉、翻案，讓他大開眼界，是「在演哪齣？」

國民黨立委羅廷瑋說，李遠說「不論在立法院說了什麼，都是為了保住預算」，是對納稅人的傲慢；這些預算從來都不是部會私房錢，更不是官員拿來施展話術、用不切實際的比喻，隨便應付交差的籌碼，請李遠向全民道歉。

精華 FAQ

  • 李遠表示，自己在預算審查壓力下為了保住預算而失言，所說的「災難」其實是指制度與定位問題，不是否定Taiwan Plus平台與團隊，因此向公廣及員工致歉。

  • 爭議核心在於Taiwan Plus定位不清、成效受質疑，且在預算審查中遭刪減與凍結。李遠雖稱其構想很好，但先前的「災難」說法引發外界認為態度不夠一致。

  • 國民黨立委認為李遠先前認錯、隔天又改口，批評他態度輕佻、只想應付質詢，甚至拿預算當話術籌碼，要求他向全民與納稅人正式道歉。

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